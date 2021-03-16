Медики назвали лучшие продукты для здоровья глаз 3 16.03.2021, 12:48

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Они нужны для предотвращения катаракты, глаукомы и других проблем со зрением.

Глаза нуждаются в получении питательных веществ не меньше, чем все остальные части нашего тела. Они нужны для предотвращения катаракты, глаукомы и других проблем со зрением, пишет healthinfo.ua.

Кале и листовая зелень. Зеленые листовые овощи являются источником лютеина и зеаксантина, которые связаны с витамином А и бета-каротином. Больше всего этих компонентов в капусте кале. Она поможет защитить ткани глаз от повреждений солнечным светом и снизить риск возрастных изменений зрения. Если вам сложно достать эту капусту, или вы не являетесь ее поклонником, можно обратиться к белокочанной капусте, брокколи, гороху, киви, красному винограду, желтый тыкве, апельсинам, кукурузе, папайе и фисташкам. При этом организму требуется жир для поглощения лютеина и зеаксантина, поэтому дополнительно нужно налегать на оливковое масло или авокадо.

Сладкий картофель. Бета-каротин придает этому овощу характерный желтоватый окрас. В организме человека бета-каротин превращается в витамин А, предотвращающий сухость глаз и куриную слепоту. Если вам не нравится сладкий картофель или батат, можно налегать на морковь и мускатный орех, а также шпинат и зеленую капусту. Источниками витамина А являются печенка, молоко и яйца.

Клубника. В свежей сочной клубнике много витамина C - антиоксиданта, помогающего уменьшить риск катаракты. Также включайте в свой рацион и другие богаты этим витамином продукты, например, цитрусовые, перец, брокколи и дыню.

Здоровые жиры. Жирные кислоты Омега-3 очень полезны для здоровья зрения. Отличным их источником является жирная рыба вроде лосося. К другим продуктам можно отнести грецкие орехи, в которых также много полезного для глаз витамина Е, лен и семена чиа.

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