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Россия запретила ввоз яблок из Брестской области

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  • 16.03.2021, 13:14
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Россия запретила ввоз яблок из Брестской области

Белорусская сторона попалась на санкционке.

Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в Россию свежих яблок, экспортируемых или произведенных в Брестской области. Запрет действует с 17 марта.

Решение принято в связи с инцидентом 9 марта, когда сотрудники Россельхознадзора выявили очередной автомобиль, перевозивший польские яблоки под видом белорусских, выращенных в Брестской области. На продукцию имелся фитосанитарный сертификат, выданным Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси, который подтверждал, что яблоки произведены в Беларуси, но на маркировке было указано польское происхождение товара.

Ограничения будут действуют до предоставления информации о мерах, принимаемых Республикой Беларусь для предотвращения повторения подобных нарушений, и признания их эффективности со стороны Россельхознадзора.

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