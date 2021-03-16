Азербайджанская афера 2 16.03.2021, 13:23

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Ильхам Алиев

Какие цели преследует клан Алиева в Германии?

В германском бундестаге разгорается нешуточный коррупционный скандал. Судя по всему, несколько немецких политиков пытались извлечь личную выгоду из своих контактов с властями Азербайджана. Внимание прокуратуры ФРГ в этой связи приковано, в первую очередь, к двум членам правящей в ФРГ партии Христианско-демократический союз (ХДС) - Акселю Фишеру (Axel Fischer) и Марку Хауптману (Mark Hauptmann), сообщает dw.com.

В начале марта в офисе Фишера в бундестаге, а также у него дома прошли обыски в рамках антикоррупционного расследования, связанного с вероятным получением политиком денег от Азербайджана во время его работы в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Что касается Марка Хауптмана, то его обвиняют в том, что он заработал 16 тысяч евро, публикуя рекламу туров в Азербайджан и гранатового сока из азербайджанских фруктов в принадлежащей ему газете Südthüringen Kurier. Реклама сопровождалась редакционными материалами на схожие темы.

Сам Хауптман отрицает, что публикация этих объявлений как-то повлияла на его политическую позицию. Тем не менее 11 марта христианский демократ, которого в ФРГ считают причастным не только к азербайджанской, но и к так называемой "масочной афере", отказался от своего депутатского мандата.

Не коррупция, а гуманитарная помощь

В коррупционных связях с Азербайджаном подозревают и однопартийца Хауптмана и Фишера - Томаса Барайса (Thomas Bareiß). Согласно расследованию изданий группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), 12 марта против Барайса было выдвинуто обвинение в том, что вскоре после начала пандемии коронавируса политик добивался от немецкого производителя медицинской техники Löwenstein Medical приоритетных поставок в Азербайджан аппаратов ИВЛ.

Журналисты выяснили, что в январе 2019 года Барайс посетил Баку в составе экономической делегации и был приглашен на прием к президенту страны Ильхаму Алиеву. Сам депутат утверждает, что не оказывал давления на немецкую компанию, а его поддержка Азербайджана объясняется исключительно намерениями оказать "гуманитарную помощь".

Лоббирование интересов Азербайджана в ПАСЕ

Между тем Аксель Фишер, Марк Хауптман и Томас Барайс - не единственные фигуранты "азербайджанской аферы" в рядах ХДС. Согласно опубликованному в 2017 году докладу независимых экспертов с говорящим названием "Икорная дипломатия", Азербайджан уже давно пытается оказывать влияние на депутатов ПАСЕ.

В документе утверждается, что Баку занимался подкупом докладчиков мониторингового комитета ПАСЕ, наблюдавших за выполнением обязательств, которые взял на себя Азербайджан при вступлении в Совет Европы. В качестве взяток использовались многочисленные подарки, в том числе, черная икра, ковры, дорогой алкоголь и ювелирные украшения.

Всплывают в докладе и имена политиков из делегации бундестага в ПАСЕ, например, депутата от ХДС Карин Штренц (Karin Strenz), которая в 2014 и 2015 годах получила из Баку через фирму-посредника 22 000 евро. В 2015 году Штренц проголосовала в ПАСЕ против требования освободить политических заключенных в Азербайджане. В связи с коррупционными обвинениями в начале 2018 года Штренц не была повторно направлена на работу в ПАСЕ, однако она до сих пор является депутатом бундестага.

Другим фигурантом дела о возможных взятках из Азербайджана является бывший депутат фракции ХДС/ХСС в бундестаге Эдуард Линтнер (Eduard Lintner). Как и Карин Штренц, политик обвиняется в том, что несколько лет назад он получил взятку из Баку в обмен на лоббирование интересов Азербайджана в Европе. В частности, немец входил в наблюдательную комиссию Совета Европы, которая на удивление позитивно оценила организацию и ход парламентских выборов в Азербайджане. Расследованием в отношении Линтнера и Штренц сейчас занимается прокуратура Франкфурта-на-Майне.

Работа над имиджем семейного клана Алиевых

Какие же интересы преследуют азербайджанские власти, когда дарят дорогие подарки депутатам из Германии и других европейских стран? "Здесь дело не только в развитии отношений между странами или привлечении инвестиций. В первую очередь, Азербайджан хочет улучшить собственный имидж", - считает Штефан Майстер (Stefan Meister) - глава представительства в Тбилиси близкого к немецкой оппозиционной партии "Союз-90"/"зеленые" Фонда имени Генриха Бёлля (Heinrich-Böll-Stiftung).

"Азербайджан пытается создать позитивный образ страны за счет поддержки важных политических фигур на международной арене и таким образом легитимизировать свой политический курс", - подчеркивает эксперт. А политический курс Азербайджана определяет, в первую очередь, семейный клан президента Ильхама Алиева. В 2003 году Алиев сменил на посту главы государства своего отца - Гейдара Алиева, а в 2017 году жена политика - Мехрибан Алиева - была назначена на пост вице-президента Азербайджана.

Однако критика в адрес руководства страны связана не только с культом личностей Алиевых, но и с драматичной ситуацией с правами человека и свободой слова. По данным международной правозащитной организации Amnesty International, в стране нет справедливого суда и не происходит надлежащего расследования случаев гибели людей в изоляторах временного содержания. В рейтинге стран по уровню свободы прессы, составляемом организацией "Репортеры без границ" (RSF), Азербайджан занимает 168 строку из 180.

Небольшие подарки в обмен на политическую выгоду

Судя по сообщениям европейских СМИ, "работа" над имиджем Азербайджана в Европе идет сразу по нескольким направлениям. Во-первых, страна, разбогатевшая благодаря обширным запасам нефти и газа, вкладывает большие деньги в организацию крупных международных мероприятий - таких, как песенный конкурс "Евровидение-2012", "Европейские игры-2015" и гонки "Формулы-1". В 2021 году в Баку будут проводиться и некоторые матчи Чемпионата Европы по футболу.

С другой стороны, власти Азербайджана пытаются завоевать благосклонность европейских политиков при помощи ценных подарков, например, туров в Азербайджан и приглашений на роскошные обеды и другие мероприятия. "Это своего рода опосредованная коррупция, и цели, которые достигаются с ее помощью, тоже не очень масштабны", - поясняет Штефан Майстер. "Не исключено, что депутаты, к которым обращаются с подобными предложениями, имеют в своих странах не так уж много привилегий", - добавляет он.

Приведут ли расследования против Марка Хауптмана и Акселя Фишера к тому, что немецкие политики перестанут лоббировать интересы автократических властей Азербайджана? Эксперт по южнокавказскому региону Штефан Майстер сомневается в этом. "Ведь существует целый ряд германо-азербайджанских организаций, кафедр в университетах, культурных и экономических институтов. Не думаю, что правящие партии в Германии будут последовательно бороться с ними. Реакция следует только тогда, когда СМИ поднимают шум", - указывает он.

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