Мы снова будем жить под знаком Конституции и национальными символами 3 Михаил Пастухов

16.03.2021, 13:31

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Михаил Пастухов

Есть возможность восстановить законность, демократию и справедливость в стране.

Со времени принятия Конституции 1994 г. прошло уже 27 лет. Молодое поколение считает такую временную дистанцию дремучей стариной. Но это — лишь период правления первого президента страны, старт которого начался после вступления в силу той Конституции.

Конституция — результат компромисса мнений разных политических групп. Представители тогдашней номенклатуры хотели перехватить бразды правления. По примеру России и Украины они предложили учредить должность президента. Против резко выступила оппозиция БНФ и ее депутатская фракция. В борьбу вступила и группа так называемых «молодых волков» в составе Виктора Гончара, Дмитрия Булахова, Леонида Синицина и примкнувшего к ним «борца с коррупцией» Александра Лукашенко. В отступление от общепринятой процедуры голосование по главе о президентской власти проводилось именными бюллетенями, что позволило собрать необходимое количество голосов депутатов.

Победа А. Лукашенко на выборах в мае-июне 1994 г. стала серией метаморфоз. Из аутсайдера он за короткий срок стал лидером президентской гонки.

Дальше новая власть, укрепившись в своем положении, приступила к изменениям самой Конституции, хотя А. Лукашенко поклялся ее соблюдать на инаугурации 20 июля 1994 г. Сначала при серьезном противодействия оппозиционных депутатов был назначен референдум в мае 1995 г. Со ссылкой на его итоги была изменена государственная символика (флаг и герб), русскому языку придали статус государственного, был взят курс на интеграцию с Россией. Кроме того, А. Лукашенко получил право распускать Верховный Совет в случае систематического или грубого нарушения Конституции.

Замечу, что референдум 1995 г. назначили незаконно, в том числе с использованием вооруженной силы против несогласных депутатов Верховного Совета. Указанные вопросы не могли быть предметом обсуждения на референдуме, а результаты голосования вызывали серьезные сомнения в своей достоверности.

Следующий референдум — в ноябре 1996 г. — также следует признать незаконным. Предварительно Конституционный суд принял решение о рекомендательном характере предлагаемых в Конституцию изменений и дополнений. Однако А. Лукашенко не пожелал считаться с принятым решением и отменил его своим указом. 14 ноября 1996 г. освобожден от должности председатель Центризбиркома Виктор Гончар, и вместо него назначена Лидия Ермошина. В ходе голосования была допущена масса нарушений законодательства, что зафиксировали национальные и международные наблюдатели. Однако невзирая ни на что, Центризбирком во главе с Л.Ермошиной провозгласил «ошеломляющие результаты» народного волеизъявления.

Последним шагом на пути к утверждению единоличной власти стал референдум от 17 октября 2004 г. На голосование граждан вынесли весьма объемный и трудный для понимания вопрос: «Разрешаете ли Вы первому Президенту Республики Беларусь Лукашенко А.Г. участвовать в качестве кандидата в Президенты Республики Беларусь в выборах Президента и принимаете ли часть первую статьи 81 Конституции Республики Беларусь в следующей редакции: «Президент избирается на пять лет непосредственно народом Республики Беларусь на основе всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании?».

Конечно, нескромно просить у народа разрешения остаться во власти. Однако дело не только в учтивости. С позиции законодательства такой вопрос вообще не может быть предметом обсуждения на референдуме. Так, ст.112 Избирательного кодекса запрещает выносить на референдум вопросы, «…связанные с избранием и освобождением Президента…». К тому же принцип равенства граждан предполагает, что никто не должен иметь преимуществ перед другими, в том числе на занятие должностей. Сам вопрос был сформулирован с подтекстом, поскольку предполагал не только участие в выборах, но и принятие нормы о снятии ограничений на участие в выборах одному и тому же лицу.

По сути, в результате незаконных референдумов Конституция превратилась из главного закона в книжку, которую можно лишь прочитать. Нарушение положений Конституции стало обыденным явлением.

Как восстановить Конституцию 1994 года?

Основываясь на положениях Декларации о государственном суверенитете от 27 июля 1990 г., Закона «Об основных принципах народовластия в Республике Беларусь» от 27 февраля 1991 г., ст.ст.1, 2 и 3 Конституции 1994 г., следует созвать Всебелорусский учредительный форум (собрание) с участием политических партий, организаций, движений, деятелей культуры, науки, представителей регионов.

Вариантом решения проблемы легитимности власти может быть созыв Верховного Совета Республики Беларусь 13-го созыва, незаконно распущенного после проведения референдума 1996 года. При наличии кворума он может принимать законы, сформировать временные органы власти, назначить выборы в новый состав парламента.

Следующим шагом может быть проведение выборов в легитимный парламент, каковым является Верховный Совет Республики Беларусь. Эти выборы вправе назначить Всебелорусский учредительный форум одновременно с утверждением нового состава Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов.

После избрания Верховного Совета Республики Беларусь появится возможность сформировать на основе Конституции 1994 г. ранее действовавшие органы власти и обновить законодательство.

В соответствии со ст.83 Конституции 1994 г. Верховный Совет Республики Беларусь вправе принимать и изменять Конституцию. Поэтому после избрания нового состава парламента начнется работа над поправками в Конституцию. Обычно для этого образуется конституционная комиссия из числа депутатов и экспертов.

Тем самым, у нас есть возможность восстановить законность, демократию и справедливость в стране. Достаточно лишь собраться на форум и принять несколько общих решений. И Конституция 1994 года займет почетное место на правовом пьедестале, где она должна была находиться все это время. И мы снова будем жить под знаком Конституции и национальными символами.

С Днем Конституции, дорогие белорусы!

Михаил Пастухов, доктор юридических наук, профессор, «Свободные новости»

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