Вакцинация в России идет через пень колоду Антон Орехъ

16.03.2021, 13:34

Антон Орехъ

Россияне пробуют спасаться от заразы водочкой и подорожником.

Две новости рядом у нас на сайте «Эха». О возможных закупках «Спутника» Европой и о том, что в Петербурге не хватает первого компонента этой вакцины – запасов всего на несколько дней. В который раз начинаешь думать о том, что «Спутник» — это экспортный товар. Не только в смысле политики и пропаганды, а еще и как источник пополнения одряхлевшей казны. Опыт накоплен богатый.

В советские времена одни и те же товары делались кое-как для внутреннего пользования, и с лаком и блестками для поставок за рубеж. Наши и так перекантуются, а заграницу надо обаять. Мы тут пока водочкой и подорожником от заразы спасаться попробуем или вовсе забьем на это дело, зато продадим свою вакцину хоть Боливии, хоть Словакии. Вообще, главная задача медиков и политиков сделать так, чтобы как можно скорее остановить пандемию и вернуться к нормальной жизни. Этот год с лишним показал, что нет на земле спокойных уголков и что проблема эта касается вообще всех. И будет касаться всех, пока мы все вместе ее не постараемся решить. Так что если есть хорошая вакцина «Спутник», то пусть Евросоюз не кобенится и покупает «Спутник». Если есть хорошая вакцина «Файзер», то и мы могли бы купить ее и прививать своих граждан.

Вакцинация в России идет через пень колоду. Где-то она даже не начиналась, где-то началась только формально, но вакцина в страшном дефиците – вот Питер, пожалуйста, в тревоге, а Питер – не глухая провинция. Одна из очевидных причин отсутствия рекламы вакцинации в том, что товара мало. Рекламируют, когда хотят продать поскорее и побольше. Но если запасов мало, если производство не способно обеспечить всю страну «Спутником», то зачем людей заманивать? Придут прививаться – и что? Идеально было бы договориться с Европой, чтобы они не просто купили у нас какую-то партию этих вакцин, а сами могли начать производство по лицензии с обязательством снабжать нас самих нашим же «Спутником». Авось и качество будет не хуже нашего-то. Убьем и пропагандистского зайца и вирус поскорее прикончим. Но это в том случае, если главная цель – поскорее победить пандемию, а не мериться фармацевтическими гениталиями друг с другом.

Антон Орехъ, Telegram

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