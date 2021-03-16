Ученые: На способность отличать ложь от вымысла в новостях влияют два фактора 6 16.03.2021, 13:40

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У кого лучше получается критически оценивать информацию?

Фейки могут выражаться в разной форме: порой визуальную или текстовую информацию вставляют в статью, чтобы незаметно, но предвзято изменить подачу, а порой контент сфабрикован целиком, и единственная задача в этом случае — обмануть читателя. Подобные сообщения привлекают внимание и быстрее распространяются по сравнению с правдивыми новостями, становясь «вирусными», пишет Naked science.

Зачастую такие материалы изложены в эмоционально окрашенной форме. Как показали исследователи, именно эмоции в этом случае становятся одним из ключевых факторов, мешающих пользователей критически оценивать предлагаемую им информацию: подобные сообщения обрабатывают быстрее и в некоторых случаях без сфокусированного внимания. Однако одна психологическая концепция, известная как «эмоциональный интеллект», может нивелировать этот эффект.

Авторы новой работы — психологи из Университет Стратклайда в Глазго (Великобритания) — решили проверить, действительно ли люди, демонстрирующие высокий уровень «эмоционального интеллекта» (то есть способность распознавать эмоции, намерения, мотивацию, желания свои и других людей и управлять ими), склонны не поддаваться фейкам и выявлять их. Исследование опубликовано в журнале PLOS One.

В эксперименте участвовали 87 жителей Великобритании (55 из них — женщины): 66 — в возрасте от 17 до 35 лет, остальным было от 36 до 56 лет. Добровольцев распределили на две группы на основе их уровня образования: в первую вошли те, кто уже окончил вуз или учился на последних курсах (57 человек); во вторую — окончившие только школу или колледж (30 человек).

Всем им сначала предложили заполнить опросник по эмоциональному интеллекту. Также участники читали серию новостей в соцсетях на темы здоровья, преступности, неравенства и окружающей среды: фейки предполагали только краткую информацию без ссылки на источники и были написаны более субъективно. Все сообщения подкреплялись лайками, комментариями и репостами (они варьировалось случайным образом) — как обычные посты на Facebook.

Каждую из шести новостей испытуемых просили оценить критически, затем они отвечали на четыре вопроса («в какой степени вы согласны со следующим утверждением?», «автор и прилагаемая статья объективны?», «статья выглядит как профессиональная?» и так далее). Ответы давали по пятибалльной психометрической шкале Лайкерта (1 — абсолютно согласен, 5 — категорически не согласен). Помимо этого, участникам предоставляли возможность объяснить свои ответы.

В итоге авторы исследования обнаружили, что добровольцы, правильно определившие правдивость или фейковость новостей, чаще всего получали высокие баллы в тестах на эмоциональный интеллект. Корреляцию наблюдали и с уровнем образования: так, участники с дипломом университета намного лучше справились с задачей по выявлению дезинформации.

Поскольку фейковые сообщения были написаны в эмоциональном ключе, то и аргументы поверивших им участников эксперимента были такими: «Я лично пережил это»; «Мои дети находятся в таком же положении, поэтому мне это знакомо»; «Приведенный график все показывает»: «Автор думает так же, как я». Те же, кто не попался на удочку дезинформации, отмечали: «В аннотации присутствует эмоциональный / снисходительный язык»; «Это пугающая статья без каких-либо данных»; «Это не официальный и не правительственный источник» или «Похоже скорее на пустословие».

«Хотя отличить реальный новостной контент от фальшивого было непросто, в среднем участники с большей вероятностью отвечали правильно. Предыдущие исследования показали, что людей можно обучить повышать их собственный уровень эмоционального интеллекта. Это должно помочь им с большей степенью точности различать, какие новости надежны, а какие — вводят в заблуждение», — прокомментировал результаты доктор Энтони Андерсон, один из авторов работы.

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