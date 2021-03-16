Российские космонавты пытаются найти утечку воздуха на МКС с помощью бумажек 10 16.03.2021, 14:01

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Применить такие «передовые» технологии посоветовали в подмосковном центре управления полетами.

Космонавты попытаются найти утечку в российском модуле «Звезда» Международной космической станции с помощью небольших бумажных полосок. Об этом стало известно из переговоров экипажа станции с Землей, пишет lenta.ru.

В подмосковном центре управления полетами обратились к космонавту Сергею Рыжикову с тем, чтобы тот установил друг напротив друга две камеры в отсеке, где была обнаружена утечка, и разбросал там около 40-50 бумажек. По задумке авторов, по тому, куда полетят клочки, размер которых должен быть не больше сантиметра, можно будет определить место утечки.

Ранее в российском модуле «Звезда» зафиксировали продолжение утечки воздуха после заделки двух трещин. За 11 с половиной часов давление в камере снизилось на 52 миллиметра.

10 марта сообщалось, что на МКС нашли новую трещину. Космонавт Рыжиков нанес второй слой герметика на нее. При этом она была расположена возле трубопровода системы обеспечения теплового режима.

Дыра в корпусе МКС образовалась в конце декабря 2020-го. Утечка воздуха в российском модуле на станции была обнаружена в сентябре.

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