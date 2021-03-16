Харакири по-кремлевски Сергей Климовский, «Обозреватель»

16.03.2021, 14:25

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фото: Bloomberg

Имперцам есть над чем задуматься.

Тема: грозящее наступление армии Украины, и как с ним бороться, начинает все больше доминировать в российских СМИ. Можно подумать, что украинские танки завтра войдут в Донецк и Луганск, через неделю – в Ростов и Брянск, к концу месяца доберутся до Москвы и многовекторный Лукашенко будет заправлять их соляркой из азербайджанской нефти. Ужас.

При этом московские СМИ никак не могут определиться, чем это грозит россиянам, и что им делать при встрече с украинским танком: печалиться, радоваться или то и другое вместе. Дальновидный Александр Невзоров в Петербурге уже учит на "Эхе Москвы" граждан РФ как произносить "Слава Украине" и, на всякий случай, "Жыве Беларусь". В отличие от него, в провинциальных СМИ ждут более четких указаний Кремля: будет ли официально объявлена война с Украиной, кто должен сделать это первым, и будет ли РФ воевать только с Украиной или еще с кем-нибудь. Могу утешить россиян – не только с Украиной. Разнообразие войн на все вкусы Кремль гарантирует.

В провинциях понимают, если войну с Украиной объявят, то в этом году, поскольку после 2021 г. Российская федерация и без войны может прекратить свое существование. Роспуск ее в результате войны или серии войн некоторым представляется более интересным вариантом, чем роспуск без единого выстрела на границе, как было с СССР. Имперцам России будет о чем вспомнить. Это занятней, чем рассказывать, что РФ проиграла информационную войну с Украиной и была распущена как несостоявшаяся империя. Это станет повторением сказа про то, как СССР проиграл "холодную войну" НАТО, почему и был распущен Беловежским и Алма-Атинским соглашениями. Но имперцам работы мозга не хочется, им хочется только пострелять.

Имперцам плевать на внутренние причины роспуска СССР. Им больше нравиться их миф о проигранной "холодной войне" и толпе агентов Запада – Горбачеве, Ельцине, Андропове, Яковлеве, Гайдаре, Чубайсе и других, разваливших СССР. Все они ведут родословную от коммуниста Отто Куусинена, назначенного Сталиным главой Финляндской демократической республики, и который потом завербовал Андропова, а тот остальных. В итоге половина ЦК КПСС состояла из шпионов, а другая половина из бесхребетных персонажей.

Этим мифом имперцам удобно закусывать водку, ностальгировать об СССР, клясться: не дадим повторить, и мечтать о возрождении империи, хотя бы в усеченном виде. Плевать им и на то, что "холодную войну" свернул Брежнев, а не Горбачев, когда летом 1975 г. подписал Хельсинские соглашения. После этого КПСС объявила целую эпоху мирного соревнования социализма и капитализма. Соревнование с маоизмом в документах КПСС должной оценки не получило.

Но КПСС не удержалась и влезла в 1979 г. в Афганистан. Это привело к бойкоту Западом московской Олимпиады 1980 г., ведению Рейганом программы "Стратегической оборонной инициативы" (СОИ) по созданию в космосе "зонтика" от ракет СССР и всему остальному. В итоге от всего НАТО в 1987 г. в День пограничника на Красной площади сел только легкий спортивный самолет с 18-летним немцем Матиасом Рустом, чем закончил "холодную войну" без стрельбы.

Не забудем, не простим, будем стрелять, кричат имперцы. Им хочется смерти с "салютом". Имперцы согласны даже на атомное харакири для всей планеты, лишь бы самим не спиться от скуки и ностальгии. У них как у леммингов, полярных хомячков, комплекс коллективного суицида. Отличие в том, что коллективный суицид леммингов наукой не подтвержден, зато Путин достоверно призывал своих "хомячков" отправится с ним в атомный рай и прихватить с собой все живое. Русские "хомячки" даже харакири не могут сделать по-человечески.

Харакири по-русски – это объявить, наконец, официально войну Украине. Решительный шаг к этому сделала Госдума, направив в оккупированный Донецк своих депутатов и Марго Симоньян, где те объявили, что собираются спасать русских в Украине. Вылавливать силой или выманивать плюшками русских из Украины они не планируют. Из стран Балтии тоже. Спасать их будут методом оккупации Украины. Если хватит сил, то и стран Балтии, через порты которых они запретили Лукашенко продавать нефтепродукты в Европу. Лукашенко согласился возить их крюком в Петербург за доплату – еще одна версия "Северного потока-2" как воистину "коммерческого проекта" по-русски.

Симоньян в Донецке дала команду русским в Украине: "Шагом марш на родину, вместе с территорией". В ответ большинство русских послало Симоньян и Госдуму по известному адресу, и это точно не Ереван. Госдума, сделав этот шаг, совершенно не учла, что полностью дезавуировал им многолетнюю болтовню Лаврова и его ведомства о гражданской войне в Украине. Война украинцев с украинцами закончилась в российском информпространстве, когда Симоньян открыла рот в Донецке и запричитала: "Россия-матушка, возьми нас назад". В нарративах Кремля ее в этот день заменили на войну русских с украинцами, поскольку в украинцах там разочаровались окончательно и бесповоротно. На русских у Кремля надежда еще есть. Поэтому объявлено срочное наступление украинской армии на русских Донбасса и населению РФ предложено подумать, как его отразить.

По планам Кремля это наступление украинской армии должно было произойти еще весной 2020 г. и за ним последовать, так сказать, ответное официальное наступление армии РФ. О неизбежности вторжения российских войск в Украину и в Беларусь в начале 2020 г. уверенно говорил профессор Соловей, работая по этому плану. Говорил, пока ВОЗ не объявил во всем мире пандемию. Коронавирус обрушил не только прогнозы профессора, но заодно цены на нефть и газ, пробил дыру в госбюджете РФ, заставил перенести девятимайский парад на лето и победобесие как-то само собой поблекло. Заодно сорвалось вторжение в Украину. Какая война, если весь мир сплотился в борьбе с вирусом, а ООН и Папа римский призывали всех прекратить боевые действия хотя бы до конца год.

Кремлю тогда пришлось отменить не только наступление украинской армии, но и своей собственной. Из-за этого профессор Соловей был вынужден сосредоточится на оккультизме в Кремле и забыть о вторжении в Украину и своих мрачных прогнозах для нее на 2020 г. Но Кремль не смог отменить начало революции в Беларуси. Аншлюс Беларуси до конца 2020 г., вопреки прогнозам профессора Соловья, тоже завис.

Аншлюс "подвисает" и профессор Соловей доверительно рассказывает, ссылаясь на свои источники в Кремле, как Лукашенко в Сочи сказал небрежно о Путине, что тот уже не боец. Ровно год назад профессор утверждал, что Лукашенко прижали к стенке и Кремль сурово объяснил, что с ним или без него, но поглощение Беларуси к концу года произойдет. Все пока на месте, в том числе Путин в бункере. Вероятно, скрывается там не столько от вируса, как от украинской ракеты, которой поразить бункер сложнее, чем Кремль.

Наступление ВСУ и полноценная война с Украиной – весенний нарратив, который Кремль спустил своим подданным перед сентябрьскими выборами в Госдуму. Не вирус, так Украина. Теперь всем россиянам надо сплотиться вокруг "Единой России" перед украинской угрозой, пока Москва занята продвижением в мире вакцины "Спутник", которую судя по масштабу предложения, производят в Китае по ее лицензии. Половина того, что продают как продукт России делается в Китае, и "Спутник", вряд ли, исключение. Подобно тому, как гордость России "Северный поток-2" строили швейцарцы, а в российском газе для Украины половину составлял дешевый газ из Туркменистана. Кремль отнюдь не случайно не торопится колоть "Спутник" россиянам, мало ли чего китайцы туда намешали. По этой же причине Москва до осени 2020 г. исподволь вела агрессивную информкомпанию против вакцинации, пугая всех чипами от Илона Маска в каждом уколе, пока сама не вышла на рынок этих вакцин.

В предвыборной теме о грозящей войне с Украиной содержится не только много позитива для Кремля, но и ряд негатива, который уже пытаются купировать. "Глубинный" народ РФ, разумеется, сплотится вокруг Путина и "Единой России", поскольку и сам мыслит почти как кремлевские имперцы. Но именно почти, и может броситься скупать не только макароны и растительное масло, но также соль, спички, крупы и другие полезные вещи. В Кремле это учли, поскольку инфляция и дефицит под выборы не желательны, и макароны удостоились личного внимания Путина.

Подозреваю, что среди причин роста цен в РФ, в том числе и неожиданно на бензин, есть какая-то доля результата от разговоров Кремля о "превентивных ударах" по Украине. Так как Кремль эти разговоры не прекратит, более того, постарается подкрепить делами свои слова о войне, то закупочный ажиотаж будет расти, а вместе с ним инфляция и дефицит. "Глубинная" бюрократия имеет достойный ответ им – продуктовые и другие карточки, ввести которые она рекомендует с 2015 г. Если война, то все должно быть по-военному, и карточки лучше ввести загодя, чем в спешке. Продуктовые карточки, дефицит и инфляция – это только легкая часть и только в экономическом аспекте среди "удовольствий", которые поджидают граждан РФ в войне с Украиной, и которые в сумме можно назвать харакири по-русски.

Сергей Климовский, «Обозреватель»

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