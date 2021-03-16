«За пособие в $2 тысячи снимаем дом» 3 16.03.2021, 14:38

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Как белорусы с пятью детьми обосновались в Канаде, имея на старте всего два надувных матраса.

С 16 лет эффектная мулатка Фатима Камара снималась на белорусском ТВ, играла в КВН в знаменитой команде «ЧП», участвовала в модельных показах. Поэтому для многих стало удивлением, когда Фатима с мужем Леонидом и пятью детьми эмигрировали в Канаду, пишет kp.by.

- Я ни разу не подавала документы на грин-карту, - удивляет Фатима. - Хотя многие знакомые совершали какие-то манипуляции, женились и разводились, лишь бы уехать. Я бульбаш, и у меня даже мысли не возникало жить за границей. Но в последнее время задумалась о Канаде, которая открыта для эмигрантов. Климат казался похожим на белорусский, хотя сейчас я вижу колоссальную разницу. Мы живем в городе Монктон, провинция Нью-Брансуик. Это рядом с Атлантикой, погода тут очень зависит от ветров с океана, от приливов и отливов, от Гольфстрима. Сегодня может быть +5, а завтра -18. Но зато здесь очень много солнца по сравнению с Беларусью.

- Сколько времени ушло на подготовку к отъезду?

- Более двух лет собирали бумаги. Я закончила иняз, у меня французский и английский - как раз эти два языка в Канаде государственные. Так мы и выплыли, потому что муж французского вообще не знает, а по-английски молчит в основном. У детей - обычный школьный английский. Для меня главным был вопрос, как они адаптируются в школе. Оказалось, идеально.

- Расскажи про детей?

- Тимуру 5 лет, он в подготовительном классе («материнская школа»), Оливии 8 лет исполнилось в феврале, она во втором классе. Тихону 10 лет. Его сначала взяли в четвертый класс, но потом сказали, что слишком умный, и через неделю перевели в пятый. Милене 13 лет, она в 8-м классе, пошла в английскую школу. Старшей Евангелине уже 18. К сожалению, в Минске она не успела закончить колледж БГУИР. Здесь мы подали документы в колледж на базе тех оценок, что она получила в Беларуси. С сентября пойдет на веб-разработку - только нужно сдать английский. Тревоги у меня нет - уверена, что сдаст. Ну а пока Евангелина пошла работать хостес в ресторан на полдня, ей платят $12 в час.

- Наверное, младшим было сложнее всего?

- Тимур в Минске в садик ходил. А тут уже с 5 лет берут в школу, куда он и отправился, не зная по-французски ни слова! Мы с мужем страшно переживали, но напрасно. В Канаде много эмигрантов, учителя заточены на то, чтобы помогать детям адаптироваться. С ними общаются через переводчик в смартфоне. Плюс им называют какие-то окружающие их предметы - так постепенно учат словам на французском. В начальной школе всегда присутствует на уроках ассистент учителя, который помогает детям, если нужно. Это не только иностранцев касается, но и детей с ограниченными возможностями, поскольку здесь все одинаковы - инвалиды учатся в обычных классах.

- В чем отличие от нашей системы образования?

- Поскольку я преподаватель по образованию, знаю, как эта система устроена в Беларуси. Самое главное отличие – тут школьникам не задают домашнюю работу. Учить ребенка полностью занятие учителя в школе. Здесь нет календарно-тематических планов, контрольных. На сайте школьного округа (типа нашего роно) есть итоговый план – что должны уметь ученики к концу года. В начальной школе особое внимание уделяется простым социальным вопросам: их учат общаться, обслуживать себя, дружить, не заниматься буллингом, уважать другие нации, языки, привычки, религии, цвет кожи и манеру одежды – вплоть до гендерных различий. Или вот, например, ребенок должен знать состояния воды. Дочке во втором классе дали задание опустить ложку со снегом в стакан воды и посмотреть, что из этого получится, а потом написать свои выводы - куда делся снег. Казалось бы, очень просто, но детям интересно. Они приходят домой и показывают опыты своим родителям. При этом никакой обязаловки - дети сами с удовольствием участвуют в индивидуальных и командных проектах, постоянно что-то клеют и рисуют. Мне такая система обучения очень по душе.

- Дети домой в Минск не просились?

- Они, конечно, вспоминают своих минских друзей, но жребий брошен.

- Можно тебе задать вопрос: в Беларуси ты сталкивалась с буллингом из-за того, что мулатка?

- Все детство я много плакала и дралась из-за буллинга, завоевывала свое место под солнцем. В институте было попроще, люди стали путешествовать, смотреть мир. Хотя у старшего поколения все эти предрассудки до сих пор есть. Но не это стало причиной нашего отъезда. Мне кажется, в Беларуси я уже доказала, что такая же, как и все. Ну а Канада - это такая клумба, в которой цветы всех оттенков смотрятся органично.

- Общаетесь с белорусами в Канаде?

- В нашей провинции очень маленькая диаспора. В основном эмигранты едут в большие города. А я всегда мечтала жить рядом с океаном. Все в один голос говорят, что летом здесь прекрасно +28 - 30 и теплейшая вода. Я уже посматриваю распродажи туристических товаров - палатки, спальные мешки. Из Минска взяли с собой два надувных матраса, потому что не знали, как будем расселяться нашей большой компанией (смеется). А еще отправили почтой велосипеды и весь комплект моей обуви. Наш багаж плавает где-то уже 4 месяца. Дело в том, что пока мы собирались лететь в Канаду, вещи прибыли раньше нас, тут их не встретили, и они вернулись обратно. Так что мы попали на пару тысяч долларов. Сейчас думаем, а нужны ли нам эти «золотые» велосипеды.

Тут два раза в год бывают гаражные распродажи - когда отдают мебель и другие б/у вещи по смешным ценам либо бесплатно. Едешь - а у дороги стоит диван, можно его забрать. Многие приезжие так поначалу и обставляют свое жилье. Но мы заказали мебель IKEA и не жалеем.

- Если сравнивать цены на продукты - в Канаде дороже?

- По-разному. Говядина стоит 14 рублей на белорусские деньги. Свинина - от 9 рублей и до бесконечности (если свинья паслась на лужайке, прожила счастливую жизнь - то дороже). Но мы не выпендриваемся. Из-за близости к океану здесь дешевая рыба: филе лосося можно найти по 28 рублей за килограмм. Фрукты - дыни, манго, авокадо - совсем дешево. А вот молоко дороже - 2 литра здесь стоят 7 рублей. Мы покупаем продукты большими упаковками. Поначалу, если не хватало места в морозилке, хранили на заднем дворе, пока была зима. Но нам сказали, что чайки, белки и еноты могут запросто украсть наши запасы…

- А как в Канаде с социальной поддержкой?

- Взрослым соцпомощь не полагается, поскольку мы можем прокормить себя сами. А дети до 18 лет получают пособие, которое зависит от того, сколько зарабатывают родители. Поскольку мы показали доход в Беларуси за прошлый год, по канадским меркам мы за гранью нищеты. Так что в 2021 году детям положено максимальное пособие - 500 канадских долларов на каждого ребенка (1000 белорусских рублей). Таким образом, на четверых несовершеннолетних я буду получать 2000 канадских долларов. За эти деньги мы можем позволить себе снимать двухэтажный дом и полностью оплачивать коммунальные нужды, кроме еды и передвижения. По белорусским меркам огромная сумма, но учтите, что минимальная зарплата здесь 1500 долларов в месяц. Мы посчитали, что при двух работающих взрослых и пособии семья может иметь 5000 долларов в месяц - это очень хороший для нас бюджет.

- Муж уже нашел работу?

- К сожалению, у него нет языка, так что мужа записали на бесплатные языковые курсы для эмигрантов. В Канаде можно не декларировать заработок до 12 тысяч долларов в год. Вот он пока и нашел такую подработку. Если честно, мы пока проедаем проданную в Минске квартиру. Но надежды на будущее оптимистические, думаем даже купить в ипотеку свое жилье, потому что отдавать такие деньги за аренду жалко. Я пока нашла работу на полставки. Плюс 8 лет в Минске я подрабатывала массажами, так что и тут продолжаю. Всего за два месяца в Канаде обросла клиентами - в месяц выходит 500 - 1000 долларов.

- Что больше всего удивило в этой стране?

- Люди. Очень добрые, улыбчивые. Детей тут обожают! Когда заходишь в магазин, с тобой здоровается даже человек, который дезинфицирует тележки. Кассирша спрашивает: «как ваш день» и слушает, что ты ей ответишь. Причем, я специально наблюдала – она говорит разным людям разные фразы! Вот эти small talk (короткие разговоры) – они тут повсеместно. Все желают хорошего дня, хороших выходных. Водитель автобуса машет ребенку рукой и улыбается. Полицейский на перекрестке в машине опускает стекло и говорит детям с улыбкой «хай»! А мы после Беларуси такие на стреме – копы от нас чего-то хотят. На дороге все пропускают друг друга. И я замечаю, что уже сама так делаю, потому что мне приятно. В обществе нет напряженности, нет угрюмых людей вокруг, что в последнее время просто убивало в Беларуси. Мы ведь как привыкли: выходить на улицу в черной одежде, ездить на черных и серых машинах, чтобы не выделяться. А этот наш девиз по жизни «счастье любит тишину». У канадцев все наоборот – они живут нараспашку. И мы, когда приехали сюда, потихоньку стали оттаивать.

- По чему ты скучаешь из того, что осталось в Беларуси?

- По друзьям и родственникам. Но, слава богу, есть интернет, всегда можно увидеться и услышать родной голос.

- Не исключаете вероятности, что можете вернуться назад?

- Нельзя этого исключать, но у меня сейчас шанс начать все с нуля, построить карьеру, дом, дать детям хороший старт. А там посмотрим.

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