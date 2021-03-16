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Медики назвали «позитивный» симптом коронавируса

  • 16.03.2021, 14:48
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Медики назвали «позитивный» симптом коронавируса
фото: pixabay.com

Он свидетельствует о высоких шансах больного легко перенести инфекцию.

У многих пациентов при коронавирусе наблюдается полное отсутствие чувствительности к запахам, а также бывают и нарушения вкусовых рецепторов, пишет lenta.ua.

Ученые из Мадридского университета Комплутенсе и специалисты клинической больницы Сан-Карлоса пришли к выводу, что аносмия свидетельствует о высоких шансах больного легко перенести инфекцию. Аносмия говорит о хорошем иммунном ответе, заключили специалисты.

«Полученные результаты имеют большое значение, так как могут помочь произвести первоначальную оценку состояния пациента, а также определить закономерности возникновения и развития патологических процессов, вызванных заболеванием», – приводит издание слова профессора Хесуса Порта-Этессама.

Также ученые выяснили, что нарушения чувствительности к запахам и вкусовые дисфункции чаще встречаются у женщин (12,41% против 8,67% у мужчин), а также у лиц моложе 65 лет и пациентов, страдающих от сердечных, неврологических и онкологических заболеваний.

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