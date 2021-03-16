Россияне затянули пояса, как после дефолта конца 1990-х 2 16.03.2021, 14:50

В стране произошел резкий спад потребления товаров и услуг.

Пока власти отчитываются об успешном преодолении кризиса и падении экономики в разы меньше, чем в Европе, российские потребители затягивают пояса, как никогда в 21-м веке, сообщает finanz.ru.

По итогам 2020 года граждане РФ сократили потребление товаров и услуг на 9%. Впервые с конца 1990х спад был зафиксирован не только в реальном выражении (с учетом инфляции), но и в номинальном, отмечают аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В среднем каждый житель России потратил в прошлом году на 20,2 тысячи рублей меньше, чем в 2019-м, а совокупные расходы расходы населения упали на 2,77 триллиона рублей.

Такого не было ни в один из предыдущих кризисов, отмечает FinExpertiza: в 2015-м и 2008-09 гг потребление падало с учетом возросших цен, в деньгах же люди тратили больше.

«Сокращение расходов населения в пандемическом году было связано с двумя основными факторами: падением располагаемых доходов и карантинными ограничениями. Последние привели к вынужденному снижению трат на питание и досуг вне дома, транспорт, услуги и т. д. В то же время многие россияне сознательно сократили расходы в период кризиса, старались формировать сбережения и откладывать деньги на черный день, одной из самых популярных стратегий действий стало приобретение недвижимости», - отмечает FinExpertiza.

Согласно Росстату, реальные располагаемые доходы граждан просели на 3,5% и вернулись на уровень 2010 года, но спад потребления в 2,5 раза сильнее.

Расходы населения сократились в абсолютном большинстве регионов. Сильнее всего затянули пояса жители Свердловской области, урезавшие траты на 13,7%. В Москве спад составил 13,2% - в среднем каждый житель столицы потратил за год на 71,9 тысячи рублей меньше, чем до кризиса.

Двузначное падение зафиксировано в Дагестане (-12,1%), Калининградской области (на 11,3%), Санкт-Петербурге (на 10,9%), Ставропольском крае (на 10,7%), Приморском крае (на 10,6%), Якутии (на 10,3%) и Башкортостане (на 10,2%).

Лишь в 15 регионах расходы населения выросли в номинальном выражении, и то на скромные 0,3-4,3%. Лишь в двух субъектах - Чукотском АО и Калмыкии - этот рост перекрыл инфляцию.

Потребительские траты сильнее снижались в субъектах с более высокими доходами населения. И наоборот, в регионах с невысокими доходами расходы в основном сокращались не столь существенно, а иногда даже росли.

«Это связано с тем, что в небогатых регионах население и до кризиса было весьма ограничено в потреблении товаров и услуг, и дополнительно снизить траты было практически невозможно. В то же время антикризисные социальные выплаты от государства несколько повысили доходы жителей небогатых регионов из-за эффекта низкой базы. Эти деньги пошли на поддержание текущего уровня потребления, прежде всего на приобретение продуктов питания. Учитывая значительное подорожание продовольствия, малообеспеченные слои населения для сохранения привычного и зачастую крайне скромного рациона были вынуждены нарастить траты», - объясняет президент FinExpertiza Елена Трубникова.

По данным Росстата, российский ВВП в кризисном году упал лишь на 3,1% - то есть втрое меньше, чем потребление граждан.

Это дает повод задуматься: как будто страна, по которой считается ВВП, это не только совокупность домохозяйств, а что-то еще, существенно более важное, которое должно всегда быть в выигрыше, рассуждает основатель Movchans Group Андрей Мовчан.

«Так ведет себя в организме раковая опухоль - бесполезное (вернее - убийственно вредное) скопление дисфункциональных клеток выжирает ресурсы организма, параллельно его убивая», - говорит он.

Признаки «государственной онкологии» можно найти в анализах - это падение инвестиций; сокращение международного сотрудничества; устойчивый спад доходов населения и рост доли бедных; увеличение доли «бюджетников» в трудовых ресурсах; сокращение количества юридических лиц; малая доля МСП; рост налоговой нагрузки без роста ВВП, перечисляет он.

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