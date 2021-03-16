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Директор «Польской школы» в Бреста пропала после 72 часов задержания

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  • 16.03.2021, 15:38
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Директор «Польской школы» в Бреста пропала после 72 часов задержания
Анна Панишева
фото: svaboda.org

Информация поступает противоречивая.

Сегодня после 72 часов в ИВС Бреста на свободу не вышла соосновательница "Польской школы" Анна Панишева, сообщает euroradio.fm.

Ее знакомые рассказали "Белсату", что родственники начали ее поиск и узнали, что Панишева якобы находится в Брестском областном психоневрологическом диспансере.

Правозащитники "Весны" в свою очередь утверждают, что Панишева уже находится в СИЗО №7.

Панишеву задержали 12 марта, когда она вернулась в Беларусь из Польши. Перед этим в Беларуси завели уголовное дело о героизации военных преступников. Поводом стало неофициальное празднование "Дня проклятых солдат", которое устроили активисты организации. Этим праздником в Польше чествуют солдат Армии Крайовой, которые во второй половине 1940-х воевали против коммунистической власти.

За участие в Брестском праздновании из Беларуси был выслан консул Ежи Тимофеюк.

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