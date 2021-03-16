Андрей Суздальцев: Лукашенко сдаст своих силовиков

Андрей Суздальцев: Лукашенко сдаст своих силовиков14
- 16.03.2021, 15:59
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Людям в погонах следует уже сейчас позаботиться о своей безопасности.
Российский политолог Андрей Суздальцев в своем телеграм-канале прокомментировал вероятное развитие ситуации в Беларуси:
— Для того, чтобы было «общественное согласие», в Беларуси необходимо судить силовиков-убийц, как, впрочем, и убийц из ближайшего окружения Лукашенко.
Тогда можно рассчитывать на «согласие». Иначе никто и никого в Беларуси не простит и никакую «страницу не перевернет». Рано или поздно Лукашенко сдаст силовиков. В этом сомнений нет...