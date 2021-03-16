СК заявил, что у рэпера Тимы Белорусских нашли гашиш и амфетамин 3 16.03.2021, 16:16

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Тима Белорусских

Дело направлено в прокуратуру.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего музыкального исполнителя Тимы Белорусских (Тимофей Морозов) о «незаконном обороте запрещенных веществ». Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

— По данным следствия, ночью 6 января в игровом клубе в Минске сотрудниками милиции был задержан 22-летний музыкальный исполнитель, при личном обыске у которого обнаружено опасное наркотическое средство — гашиш массой 0,4 г. Кроме этого, в ходе личного обыска при нем было также изъято порошкообразное вещество белого цвета массой 0,03 грамма, которое согласно заключению экспертизы является амфетамином, — говорится в сообщении.

По результатам расследования действия молодого человека квалифицированы по ч.1 ст. 328 Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде залога.

Ст. 328 ч.1 Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов — наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

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