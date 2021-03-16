закрыть
16 марта 2021, вторник, 17:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Йемене манифестанты взяли штурмом президентский дворец

  • 16.03.2021, 16:29
  • 1,152
В Йемене манифестанты взяли штурмом президентский дворец
Фото: AP Photo/Hani Mohammed

Охрана им в этом не препятствовала.

Манифестанты взяли штурмом президентский дворец в Адене, в котором находится канцелярия международно признанного правительства Йемена. Охрана дворца, состоящая из сторонников Южного переходного совета, им не препятствовала, пишет newsru.co.il.

Участники демонстрации возлагают на власти ответственность за гуманитарную катастрофу в стране, нефункционирующие органы власти, обесценивание национальной валюты. Среди них немало полицейских, которым в течение девяти месяцев не выплачивают зарплату.

Премьер-министр Маин Абдул-Малик и многие члены кабинета находятся в здании. Внутренний периметр защищают саудовские военнослужащие.

Между правительством и сепаратистами было заключено несколько соглашений, призванных покончить с междоусобицей и сосредоточить силы на борьбе с хуситами. В значительной части эти документы остаются на бумаге.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Проект «Шариков-2000»
Проект «Шариков-2000» Леонид Невзлин
Поведение так называемых правозащитников — это предательство
Поведение так называемых правозащитников — это предательство Андрей Шарендо
Сейчас нас большинство
Сейчас нас большинство Николай Статкевич
Правозащитники, проснитесь!
Правозащитники, проснитесь! Сергей Будкин