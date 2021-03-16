В Чили открыли новый вид плавающего динозавра 16.03.2021, 17:11

Изображение: Nobu Tamura

Ему 67 миллионов лет.

Палеонтологи из Чилийского университета описали окаменелости взрослого представителя нового вида Wunyelfia maulensis. Останки извлекли из отложений позднего мелового периода в 320 км к юго-западу от Сантьяго, пишет «Вокруг света Украина».

Исследователи отнесли плезиозавра Wunyelfia maulensis к группе аристонектиновых плезиозавров (Aristonectinae) семейства эласмозавридов (Elasmosauridae).

Это всего лишь второй известный представитель группы, найденный в юго-восточной части Тихого океана.

Неполный посткраниальный скелет (тот, что содержит разные кости, кроме черепа) размещался в отложениях на 20 см выше другого частичного скелета эласмозаврида неопределенного вида.

Взрослый экземпляр нового вида отличался от известных плезиозавров, которых ранее находили на территории Южной Америки. А особенно, от Aristonectes parvidens и Aristonectes quiriquinensis, которые достигали 10 метров в длину.

Впрочем, представители группы Aristonectinae морфологически отличаются от других типичных длинношеих эласмозавридов, отметили доктор Родриго Отеро и доктор Серджио Сото-Акунья из Чилийского университета.

Присутствие аристонектинового плезиозавра Wunyelfia maulensis конца мелового периода в центральной части Чили может коррелировать с высокопродуктивной экосистемой того времени.

Ранее останки плезиозавров находили на всех континентах, включая Антарктиду. Эти древние ящеры жили на Земле с триасового по меловой периоды (227–66 млн лет назад). Расцвет их пришелся на ранний мел.

Эти животные были хорошо приспособлены к жизни в водоемах. Они обладали четырьмя конечностями, преобразованными в характерные ласты. Их тело было бочкообразным, а шеи вытянутыми. Эласмозавриды представляли ветвь наиболее крупных плезиозавров.

Исследователи продолжат поиски других древних обитателей этой местности, богатой палеонтологическими находками.

Результаты исследования опубликовал журнал Cretaceous Research.

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