Валютные резервы тают на глазах 6 16.03.2021, 18:02

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Кажется, Беларусь еще никогда не была так близка к дефолту.

В случае любого форс-мажора придется продавать уже золото. А это последнее, что осталось в "закромах родины"

Оказывается, в феврале власти израсходовали больше валютных сбережений, нежели сообщалось.

"Как и ожидалось, за февраль Нацбанк и Минфин растратили из валютной копилки не скромные $88,9 млн, а более весомую сумму - $292,8 млн, - пишет Telegram-канал "Экономика по-белорусски".

- Деньги взяли с загашников, находящихся за пределами официальной дефиниции ЗВР. Сейчас там осталось $163,8 млн против $590,6 млн в начале года.

При оплате 100% плановых платежей с 01/03/21 по 28/02/22 от валютной части резервов останется чуть больше $500 млн. Если произойдет какой-то форс-мажор и к РБ начнут выставлять условные обязательства, валютная копилка закончится полностью и придется продавать золотой запас".

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