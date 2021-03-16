закрыть
16 марта 2021, вторник, 20:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российский вертолет нарушил воздушное пространство Украины

4
  • 16.03.2021, 20:13
Российский вертолет нарушил воздушное пространство Украины

Киев требует объяснений.

Российский вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство Украины в Сумской области. Пограничники пытаются выяснить у россиян обстоятельства такого маневра.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал пресс-секретарь Государственной погранслужбы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

По его данным, наряд пограничников в Сумской области зафиксировал, как российский вертолет углубился в воздушное пространство Украины на 50 метров, после чего развернулся и покинул территорию Украины.

Госпогранслужба направила письмо в пограничное управление ФСБ России в Белгородской и Воронежской областях о нарушении воздушного пространства Украины. В нем ГПСУ требует сообщить о принадлежности вертолета и обстоятельствах, из-за которых он залетел в воздушное пространство соседнего государства. Ответ ожидается.

Также Погранслужба уведомила о ситуации соответствующие министерства и ведомства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Проект «Шариков-2000»
Проект «Шариков-2000» Леонид Невзлин
Поведение так называемых правозащитников — это предательство
Поведение так называемых правозащитников — это предательство Андрей Шарендо
Сейчас нас большинство
Сейчас нас большинство Николай Статкевич
Правозащитники, проснитесь!
Правозащитники, проснитесь! Сергей Будкин