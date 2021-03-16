Более полусотни заключенных устроили бунт в московском СИЗО «Водник» 2 16.03.2021, 20:35

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Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Зачинщики бунта напали на прапорщика.

Более полусотни заключенных приняли участие в бунте в московском СИЗО «Водник». Подробности инцидента, который произошел 14 марта, приводит РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.

По его словам, к конфликту зэков с администрацией привело появление информации о том, что одного из заключенных избили в карцере. Поддержать протест решили более 50 человек.

Троих зачинщиков бунта поместили в карцер на 15 суток.

Ранее сообщалось, что арестанты из первого режимного корпуса повредили восемь камер видеонаблюдения, четыре информационных стенда, восемь форточек для раздачи пищи, смотровые глазки камер, радиоприемник и четыре кнопки вызова сотрудников СИЗО.

Кроме этого, зачинщики бунта напали на прапорщика, дежурившего в тот вечер в изоляторе. Заключенные выкрикивали в его адрес угрозы и бросали в него попавшие в руки предметы.

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