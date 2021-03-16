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Силовой блок Таракана слабеет

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  • 16.03.2021, 20:48
  • 4,706
Силовой блок Таракана слабеет
иллюстрационное Фото

Люди продолжают уходить из карательных органов.

Силовой блок Таракана слабеет. Люди из «органов» продолжают уходить.

Зам. начальника отдела по идеологической работе и кадровому обеспечению, подполковник милиции Лемешко обратился к ректору БГУФК с просьбой предоставить контакты выпускников из-за «имеющегося некомплекта» сотрудников:

«В связи с имеющимся некомплектом, ..., прошу предоставить в наш адрес списки выпускников Вашего учебного заведения 2021 г., обучающихся за счет собственных средств с указанием места жительства и контактных телефонов».

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