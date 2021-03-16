Белоруски устроили перформанс в метро 16.03.2021, 21:27

Таким образом они поддержали политзаключенных.

Девушки в черном с красными лентами на запястьях, которые символизируют кровь и страдания политзаключенных, объявивших голодовки и резавших от отчаяния вены, проехали сегодня в метро.

Ситуация для людей, находящихся в невыносимых условиях содержания за преступления, которые они не совершали, ухудшается с каждым днем.

Но в наших силах их освободить. Главное действовать!

Фото опубликовал телеграм-канал «Баста!»

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