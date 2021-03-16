Белоруски устроили перформанс в метро
- 16.03.2021, 21:27
Таким образом они поддержали политзаключенных.
Девушки в черном с красными лентами на запястьях, которые символизируют кровь и страдания политзаключенных, объявивших голодовки и резавших от отчаяния вены, проехали сегодня в метро.
Ситуация для людей, находящихся в невыносимых условиях содержания за преступления, которые они не совершали, ухудшается с каждым днем.
Но в наших силах их освободить. Главное действовать!
Фото опубликовал телеграм-канал «Баста!»