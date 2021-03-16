Moderna приступила к испытаниям COVID-вакцины на детях 16.03.2021, 21:37

Фото: DPA

Начался этап исследований с участием группы детей возрастом от шести месяцев до 12 лет.

Американская компания Moderna объявила о старте нового этапа испытаний вакцины от коронавируса, в ходе которого эффективность препарата проверят на детях.

Об этом сказано в заявлении компании, передает «Новое время».

В компании заявили об этапе исследований с участием группы детей возрастом от шести месяцев до 12 лет.

В Moderna добавили, что клинические испытания в данной возрастной группе пройдут среди «здоровых детей в США и Канаде».

30 ноября 2020 года американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против коронавируса достигает 94,1%, а для предотвращения тяжелого течения болезни — 100%.

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