Moderna приступила к испытаниям COVID-вакцины на детях
- 16.03.2021, 21:37
Начался этап исследований с участием группы детей возрастом от шести месяцев до 12 лет.
Американская компания Moderna объявила о старте нового этапа испытаний вакцины от коронавируса, в ходе которого эффективность препарата проверят на детях.
Об этом сказано в заявлении компании, передает «Новое время».
В компании заявили об этапе исследований с участием группы детей возрастом от шести месяцев до 12 лет.
В Moderna добавили, что клинические испытания в данной возрастной группе пройдут среди «здоровых детей в США и Канаде».
30 ноября 2020 года американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против коронавируса достигает 94,1%, а для предотвращения тяжелого течения болезни — 100%.