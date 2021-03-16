Британский депутат: Против Германии должны быть введены санкции из-за Nord Stream 2 16.03.2021, 22:01

Депутат призвал НАТО ввести санкции.

Страны НАТО должны ввести санкции против Германии в связи со строительством российско-немецкого газопровода Nord Stream 2, заявил Дэниел Кавчински, депутат парламента Великобритании польского происхождения от правящей Консервативной партии, передает «Радио Польша».

На прошлой неделе Кавчински инициировал дебаты в Палате общин по Nord Stream 2, в ходе которых представил ряд аргументов, объясняющих, почему Великобритания должна быть вовлечена в процесс остановки строительства газопровода из России в Германию.

Кавчински заявил: «Мы должны рассматривать НАТО как очень эксклюзивный и дорогой клуб для джентльменов, членство в котором означает привилегии, но также и ответственность. Члены НАТО обязаны не только защищать других в случае вооруженного нападения со стороны России, но и препятствовать тому, чтобы ее члены подвергалась давлению или шантажу со стороны России».

Польша считает прокладку Nord Stream 2 угрозой своей независимости и всему ЕС.

Кавчинский полагает, что лучший способ остановить Nord Stream 2 сейчас — это поднять вопрос об экологических рисках, связанных с этим проектом, тем более, что в этом году Великобритания будет принимать у себя саммит ООН по климату COP26.

16 марта глава компании PKN Orlen Даниэль Обайтек сообщил, что компания заключила новый двухлетний контракт с российской компанией «Роснефть», который предусматривает поставку 3,6 млн тонн сырой нефти ежегодно. До сих поставки составляли от 5,4 до 6,6 миллиона тонн. В настоящее время нефтеперерабатывающие заводы группы Orlen получают нефть по долгосрочным контрактам с Саудовской Аравией и Россией, а также спотовые поставки, например из Северного моря, Анголы или Нигерии. Впервые в истории Orlen также заключил контракт на поставку американской сырой нефти от Exxon Mobil, крупнейшей топливной компании в мире. Для польского концерна это означает поставки в общей сложности около 1 миллиона тонн сырой нефти в год на нефтеперерабатывающие заводы в Польше, Чехии и Литве.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».