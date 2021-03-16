Задолженность белорусских организаций по кредитам и займам за год выросла почти на четверть 16.03.2021, 22:25

Задолженность составила 97 млрд 280,7 млн рублей.

Задолженность белорусских организаций по кредитам и займам на 1 февраля 2021 года составила 97 млрд 280,7 млн рублей. Это на 22,9% больше, чем на 1 февраля 2020 года, и на 0,4% больше по сравнению с показателем на 1 января 2021 года, свидетельствуют данные Национального статистического комитета, передает naviny.online.

Просроченная задолженность по кредитам и займам организаций (без учета банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», страховых организаций, микроорганизаций и малых вневедомственных организаций) на 1 февраля текущего года составила 2 млрд 827,5 млн рублей. По данным Белстата, за 12 месяцев она снизилась на 1,8%, по сравнению с 1 января 2021 года — выросла на 2%.

Внешняя просроченная кредиторская задолженность за год уменьшилась на 9,4% до 1 млрд 57,3 млн рублей, за январь — выросла на 3,9%. В целом внешняя кредиторская задолженность за 12 месяцев выросла на 22,2% (до 12 млрд 176,4 млн), по сравнению с 1 января — снизилась на 6,7%.

Просроченная кредиторская задолженность за год снизилась на 4,2% и на 1 февраля 2021 года составила 7 млрд 796,1 млн рублей, за январь — выросла на 4,8%.

Кредиторская задолженность на 1 февраля 2021 года составила 60 млрд 10,8 млн рублей, или на 17,1% больше, чем на 1 февраля 2020 года, и на 2,4% меньше по сравнению с показателем на 1 января 2021 года.

Просроченная дебиторская задолженность за год увеличилась на 2,1% и на 1 февраля 2021 года составила 8 млрд 60,2 млн рублей (за январь — рост на 3,9%).

Внешняя просроченная дебиторская задолженность за 12 месяцев выросла на 11,9% до 878,1 млн рублей (за январь снизилась — на 1,8%).

В целом внешняя дебиторская задолженность за год выросла на 31,3% до 12 млрд 410,5 млн рублей, по сравнению с 1 января — снизилась на 1,8%.

Дебиторская задолженность на 1 февраля 2021 года составила 49 млрд 928,7 млн рублей, или на 22,2% больше, чем на 1 февраля 2020 года, и на 0,4% меньше по сравнению с показателем на 1 января 2021 года.

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