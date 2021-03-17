Вице-президент США Камала Харрис впервые выступила с речью в ООН 17.03.2021, 8:03

Камала Харрис

Политик пообещала бороться за права женщин и за расширение демократии.

Вице-президент Камала Харрис впервые выступила с речью в Организации Объединенных Наций, рассказав во время встречи, посвященной гендерному равенству, что демократия зависит от расширения прав и возможностей женщин, а также о том, что демократия по всему миру все чаще подвергается давлению, сообщает «Голос Америки».

США будут работать над решением обоих вопросов, заявила Харрис в своем видеообращении к участникам заседания 65-й комиссии ООН по статусу женщин.

«Демократия требует постоянной бдительности, постоянных улучшений. Это непрерывно продолжающийся процесс. И сегодня мы знаем, что демократия все чаще находится под большим давлением», - сказала Харрис, первая женщина, избранная вице-президентом США.

«Статус демократии также во многом зависит от расширения прав и возможностей женщин. Не только потому, что исключение женщин из принятия решений является показателем ошибочной демократии, но и потому что участие женщин укрепляет демократию», - сказала она.

Харрис сказала, что администрация президента Джо Байда усилит партнерство с организацией «ООН-Женщины», структурой в составе ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. При администрации Дональда Трампа США выступали в ООН против содействия репродуктивным правам женщин, критикуя такие формулировки за «поощрение абортов».

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