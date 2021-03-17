Проект «друга России» обречен на провал Лилия Корнилова, «Обозреватель»

17.03.2021, 8:18

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За Путина агитируют «сбитые летчики».

Знакомьтесь, Дмитрий Корнилов, потомок российского военного деятеля, начальника штаба Черноморского флота, героя Крымской войны, вице-адмирала Владимира Алексеевича Корнилова. Родился и живет во Франции, но, по его словам, "всегда стремился душой в Россию".

На днях злые ласточки принесли весточку, что сей французский деятель на старости лет подал ходатайство о приобретении российского гражданства в порядке натурализации. Пикантности этой истории добавил тот факт, что всю сознательную жизнь Дмитрий Евгеньевич жил на "загнивающем Западе", а точнее, в Париже, но на закате жизни зачем-то решил получить гражданство путинской России. В воздухе повис вопрос: "Зачем тебе, старче, это?", ведь РФ самая низкая продолжительность здоровой жизни в Европе, а средняя пенсия составляет всего $200.

Вы можете возразить, что украинцам нет дела до этого глупого французско-русского старика. Но дело есть, ведь Дмитрий Корнилов один из "друзей России" за границей, которые работают против Украины и украинцев. К примеру, в декабре 2018 года Дмитрий Евгеньевич посетил временно оккупированный Крым, и был одним из участников так называемого пропагандистского пресс-тура, в котором участвовали "друзья" из Греции, Швеции, Сербии, Франции, Армении и Эквадора. Тогда он заявил, что "Крым — это русская территория, здесь живут русские люди, которые подтверждают уверенность в своем выборе, сделанном в 2014 году". Действительно, разве могут европейцы сомневаться в выборе, сделанном под дулами автоматов…

К слову, упомянутое мероприятие провалилось, так и не принеся России барышей, а вот Дмитрий Евгеньевич с тех пор находится в базе "Миротворец". Старому французу "с русской душой" вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины, участие в попытках легализации аннексии полуострова. С нетерпением ждем, как его, несмотря на седины, ухватят за причинное место и привлекут к уголовной ответственности по всей строгости закона.

"Меня очень волнует судьба Крыма и Севастополя. Я и сегодня говорю на русском языке, но не очень хорошо, все-таки я учился во французской школе. Как я говорю про себя — у меня голова французская, но душа русская", — рассказал одному из российских изданий Дмитрий Корнилов. В одном из интервью он признался, что его трое сыновей и дочь не знают русский язык, он "о своем легендарном предке до приезда в Севастополь знал очень мало" и посетил Севастополь впервые, хотя Владимир Корнилов погребен в севастопольском соборе Святого Владимира (такая вот завуалированная любовь к предкам и матушке-России).

Старый француз даже не скрывает, что с Россией его связывают чисто рыночные отношения, ведь все у него французское и только душа – русская (как удобно). Так сказать, "утром — деньги, вечером — стулья или вечером — деньги, а на другой день утром — стулья". Роспропаганда платит ему той же монетой, и использует Дмитрия Евгеньевича как Чудо-юдо заморское. "Месье Дмитрий Корнилов: „Культура окажется выше всяких санкций“", "Потомок героя Крымской войны: „у меня французская голова, но русская душа“", "Потомок адмирала Корнилова, живущий во Франции, посетил Севастополь" — российские журналисты не особо заморачиваются над имиджем француза и все его интервью пишут как под копирку.

Роспропаганда периодически достает из пыльного шкафа Дмитрия Евгеньевича для участия в разного рода сомнительных мероприятиях, ведь всем понятно, что особой пользы от подержаного француза нет. Крым как был украинским, так и остается, несмотря на потуги путинистов. Владимир Путин впустую тратит деньги обедневших налогоплательщиков на "друзей России" за границей, и лучше бы раздал их россиянам.

Получит ли Дмитрий Корнилов гражданство России, узнаем совсем скоро. С российским паспортом от бывшего француза не будет никакого толку, ведь придется искать какого-то другого потомка для пропагандистских туров по Крыму. Да и особых заслуг за Дмитрием Евгеньевичем не числится, кроме того, что он внук вице-адмирала, могилу которого удосужился посетить лишь по случаю и на старости лет.

Мы знаем еще одного Корнилова — только не француза, а некогда украинца, который в 2019 году получил российское гражданство. Речь идет о Владимире Владимировиче Корнилове, который, если верить Википедии, является "украинским, российским и донецким политологом, историком, журналистом, общественным деятелем и участником телевизионных общественно-политических ток-шоу". Повис в воздухе вопрос, в чем разница между украинским и донецким. Наверное, это что-то в духе пушкинского "родила царица в ночь не то сына, не то дочь; не мышонка, не лягушку, а неведому зверюшку".

В том, что престарелый Владимир Корнилов переметнулся и стал играть "за другую лигу", нет ничего удивительного. Если верить все той же Википедии, его за 52 года жизни порядком потрепало, и он не раз менял "ориентацию", успев побывать гражданином СССР, получить гражданство Украины, стать обладателем паспорта гражданина России. А потом его и вовсе понесло, и он стал гражданином "ДНР" — страны, которой нет на политической карте мира. С тем же успехом он мог получить гражданство "Страны чудес", по-крайней мере в нее верит больше людей, чем в "ДНР", существующую разве что в воспаленном мозгу путинистов и боевиков.

У Владимира Корнилова "заслуг" побольше, чем у француза. Как только Владимир Владимирович приучился ходить на горшок, он только то и делал, что поливал грязью украинцев. До 2014 года он активно занимался коллаборационизм в Украине, а после, когда России не удалось захватить всю страну и пришлось довольствоваться Крымом и отдельными районами Донецкой и Луганской областей, и вовсе сорвался с цепи. В 2016 году матушка-Россия бросила Корнилова на европейскую амбразуру, и он под видом украинца участвовал в агитации против Украины в преддверии референдума в Нидерландах об ассоциации между Евросоюзом и Украиной. В компании таких же "украинцев", как он сам, Владимир Владимирович рассказывал, что "Украина — это не государство", и цитировал фейковые новости российских изданий о том, как якобы украинские солдаты распяли трехлетнего русскоязычного мальчика.

Затем европейцы прозрели и поняли, что он никакой не украинец, а обычный коллаборант, так что его списали в утиль, и в 2017 году, очевидно, из жалости, взяли политическим обозревателем МИА "Россия Сегодня". Под чутким руководством Маргариты Симоньян сбитый летчик пишет пасквили на Украину и ходит по российским политическим телешоу, где поливает грязью не только Украину, но и "загнивающий Запад". Владимира Корнилова, как и Дмитрия, также занесли в базу "Миротворец".

Так что по всей видимости проект внука Корнилова обречен на провал.

Лилия Корнилова, «Обозреватель»

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