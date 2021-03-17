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«Белые халаты»: Из-за Лукашенко в Молодечненской больнице умер пациент

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  • 17.03.2021, 8:24
  • 11,326
«Белые халаты»: Из-за Лукашенко в Молодечненской больнице умер пациент
иллюстрационное фото

Информация получена сразу из нескольких источников.

Телеграм-канал «Белые халаты» сообщил о трагическом случае в Молодечненской больнице в день визита туда Лукашенко. Это произошло 12 марта.

Служба безопасности Лукашенко приказала всем врачам сидеть по своим кабинетам и никуда не выходить на время визита самопровозглашенного узурпатора. В отделении кардиологии состояние одного из пациентов резко ухудшилось и это требовало срочного вмешательства реаниматолога.

Однако охранники Лукашенко не пустили доктора к больному. Через некоторое время пациент умер.

Телеграмм-канал утверждает, что эта информация получена сразу из нескольких источников.

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