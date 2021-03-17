Трамп заявил, что хотел бы побороться за пост президента США с Меган Маркл

Трамп заявил, что хотел бы побороться за пост президента США с Меган Маркл7
- 17.03.2021, 8:27
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Экс-глава Белого дома считает, что это подтолкнет его у вступить в гонку.
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что возможное участие в выборах президента 2024 года актрисы Меган Маркл может подтолкнуть его вступить в кампанию.
Об этом сообщает Fox News.
Таким образом бывший глава Белого дома прокомментировал слухи о том, что Меган Маркл уже встречалась с представителями демократов.
«Я надеюсь, что так и будет. Если это произойдет, то я еще больше буду расположен к тому, чтобы баллотироваться», — заявил Трамп.
Комментируя нашумевшее интервью Меган Маркл и принца Гарри ведущей Опре Уинфри, Трамп сообщил, что поддерживает королеву Великобритании.
После выхода сенсационного интервью. Популярность Меган Маркл и принца Гарри сильно упала — опрос
«Я знаю королеву. Я встречался с королевой, и я думаю, что королева — потрясающая личность, и я не поклонник Меган», — заявил Трамп.
Неделю назад актриса Меган Маркл и принц Гарри дали интервью телеведущей Опре Уинфри, в котором рассказали много неприятных деталей о жизни в королевской семье.