«Вагнеровцы» в Беларуси: история грандиозного «слива» 2 17.03.2021, 9:16

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иллюстрационное фото

Как Лукашенко и КГБ попались на удочку Ермака.

История с задержанием в конце июля 2020 года в санатории «Белорусочка» 32 «вагнеровцев» причудливо сплела в один клубок спецслужбы, власти и интересы политиков трех стран – Беларуси, Украины и России. Позже ряд интерпретаторов добавили в клубок спецслужбы Турции и США, пишет телеграм-канал «Люстэрка ўлады».

В понедельник вся эта история должна была получить продолжение. Однако ранее обещанный на 15 марта выход фильма расследовательского интернет-издания Bellingcat, так и не вышел. Более того, известный украинский медиа-магнат Дмитрий Гордон в беседе с главным редактором украинского интернет-СМИ censor.net обещал выход фильма примерно 5 апреля. Ранее он пророчил, что 15 марта станет «водоразделом» для Украины и «взорвет» общество.

Дмитрий Гордон, 10 марта 2021 года: «15 марта, насколько я знаю, планируется выход фильма-расследования Bellingcat о вагнеровцах. О спецоперации по поимке вагнеровцев, которая была бездарно слита российской агентурой (действующей в Украине) Российской Федерации. Я впервые озвучиваю эту информацию: поскольку Bellingcat решил опросить еще некоторых сотрудников Офиса президента Украины в Киеве и сейчас это делает, выход фильма может быть перенесен на неделю-две. Но секрета я делать давайте уже не буду, это будет выход фильма о бездарно проваленной суперспецоперации, которая проводилась в Украине спецслужбами Соединенных Штатов, Турции и Украины. Провалена она была из-за предательства внутри украинского руководства. Люди, которые стали предателями, будут названы, насколько я знаю, в этом расследовании».

По некоторым данным, главным предателем планируется объявить главу Офиса президента Украины Андрея Ермака. Именно он, по интерпретации Bellingcat и Гордона сдал КГБ Беларуси «вагнеровцев», которые должны были вылететь в Турцию на самолете, который должен был быть посажен в Киеве или Одессе под предлогом не то взрывчатки на борту, не то плохого самочувствия одного из пассажиров.

А теперь допустим, что самолет, в котором 33 «вагнеровца» и более 130 гражданских лиц внепланово садится. Это – не минутное дело, и даже если бы экипаж не объявлял о снижении, «вагнеровцы» успели бы напрячься. Последствия такого «напряжения» 33 крепких мужчин, заведомо не робких и, вероятно, не отягощенных гуманизмом (особенно в момент опасности) даже не стоит представлять. Если в самолете и была турецкая вооруженная группа, в тесном пространстве лайнера могло бы пролиться много крови. Не считая того, что сам самолет мог бы быть захвачен, мог потерпеть крушение.

Надо ли было это Андрею Ермаку и Владимиру Зеленскому? Что они думали, когда непоздним вечером 24 июля 2020 года начальник Главного управления разведки Василий Бурба и первый зам председателя СБУ Руслан Баранецкий доложили им о «блестяще» задуманной операции?

Ермак отложил операцию. Группа вагнеровцев сожгла билеты. Кто и из каких соображений подселил их в ожидании рейса на Стамбул 30 июля (на который были перебронированы билеты) в санаторий «Белорусочка» в менее двух км от резиденции «Заславль» - мы не знаем. Надеемся, Bellingcat представит версию. Но ход был мощным! Убойная группа вагнеровцев у ворот резиденции!

По нашим данным, Ермаку надо было что-то делать, чтобы «слить» столь «многообещающую» операцию. Он и не собирался сигналить в Россию, потому что это означало операцию «спалить». Но возникла идея ситуацию с зависшими «вагнеровцами» красиво использовать: просигналить КГБ РБ. В обстановке жестко антироссийской предвыборной кампании, Лукашенко и КГБ могли не только «клюнуть» (и «клюнули»!), но и в отместку выдать Украине всех задержанных. О чем Зеленский и попросил 5 августа дружественного на тот момент Лукашенко. Тот решил на всякий случай не торопиться. Но Путин поздравил его с «победой» уже 10 августа утром. Конечно, «после того» не значит «от того» и мы ничего не утверждаем. Но последовательность интересная.

А на выстраивание драматургии фильма и выверку сюжета у Bellingcat время еще есть.

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