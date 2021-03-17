ВОЗ: Новые вакцины от COVID-19 можно будет получать без уколов и хранить дома 2 17.03.2021, 9:21

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Названа дата их появления.

Уже до 2022 года в мире ожидают появления более совершенных вакцин от коронавируса, которые можно будет использовать без уколов и хранить при комнатной температуре.

Об этом сообщила ведущий ученый Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан в интервью Bloomberg.

По ее словам, сейчас ведется разработка новых вакцин, которые будут применяться при помощи спрея (преорально или назально), а также в виде пластыря на кожу.

"Я думаю, что ближе к 2022 году мы увидим появление улучшенных вакцин", - заявила Сваминатан.

Представительница ВОЗ утверждает, что шесть-восемь новых вакцин от COVID-19 должны завершить клинические исследования и пройти нормативную проверку до конца 2021 года. На даный момент ВОЗ одобрила 10 вакцин от коронавируса. Компании, вакцины которых уже используются, создают обновленные версии препаратов, которые должны быть более эффективными против новых штаммов вируса.

Общее количество вакцин-кандидатов, некоторые из которых находятся на ранних стадиях клинических исследований, достигло 80.

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