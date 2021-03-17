Медики назвали простой, но эффективный способ снизить давление 17.03.2021, 9:48

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Гипертония считается самым распространенным заболеванием сердечно-сосудистой системы.

Американский врач кардиолог Стивен Синатра рассекретил простой, но эффективный способ снизить высокое кровяное давление. Оказывается, нормализовать данный показатель помогает обычная вода, пишет u-news.com.ua.

Гипертония считается самым распространенным заболеванием сердечно-сосудистой системы. Оно характеризуется постоянно повышенным артериальным давлением. Это происходит, как правило, из-за сужения сосудов и артериол. Они в итоге теряют эластичность, что грозит серьезными проблемами. Высокое давление увеличивает нагрузку не только на артерии, но и сердце. Чтобы стабилизировать показатели, по словам кардиолога, следует оставаться «хорошо гидратированным». Медик отметил, что дефицит влаги делает процесс более тяжелым и влечет самые серьезные последствия. Одним из простых, до достаточно эффективных способов снижения давления является употребление достаточного количества воды.

Стивен Синатра пояснил, что тело человека в случае нехватки жидкости пытается самостоятельно обеспечить себя этим ресурсом. Организм начинает удерживать натрий, закрывая отдельные капилляры. Это только увеличивает давление, поскольку испытывая недостаток воды, сосуды сужаются. Работа сердца меняется, вследствие чего ухудшается доставка кислорода к органам. В свою очередь вода способствует транспортировке крови и усвоению питательных веществ после употребления еды.

По словам доктора, предложенный им способ не поможет мгновенно уменьшить показатели. Он скорее является отличной профилактикой высокого давления. Также следует помнить о том, что стабилизировать состояние помогают правильное питание, прогулки на свежем воздухе, спорт и отказ от вредных привычек.

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