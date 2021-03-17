У генерала ФСБ в РФ нашли элитный особняк за 150 миллионов 1 17.03.2021, 9:59

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Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Расследование указало на связь владельца недвижимости с кланом секретаря Совбеза Николая Патрушева.

Семья генерала ФСБ Сергея Алпатова, возглавляющего в ведомстве службу экономической безопасности, владеет особняком на Новорижском шоссе в Подмосковье стоимостью 150 миллионов рублей, утверждается в расследовании Центра "Досье".

Кроме того, Анастасия Алпатова, сноха генерала и дочь бывшего начальника УФСБ Москвы Виктора Захарова, является соучредителем торговой компании "Юнион Проджект". Другими учредителями фирмы числятся полковник ФСБ Вячеслав Ротавчиков и дочь бывшего замдиректора ФСБ Виктора Комогорова Светлана Мамасуева. Центр "Досье" называет их "приближенными" секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

В расследовании также отмечается, что управление собственной безопасности ФСБ, которое генерал Алпатов возглавлял с 2015 по 2018 год, регулярно упоминалось в СМИ в связи с покровительством услугам по обналичиванию и выводу денег за границу. А службу экономической безопасности, которую Алпатов возглавляет сейчас, источники издания назвали "одним из самых коррумпированных подразделений" во всей спецслужбе.

Напомним, в конце января Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал масштабный материал о так называемом дворце Владимира Путина за миллиард долларов, расположенном в поселке Прасковеевка под Геленджиком на берегу Черного моря.

О существовании в Геленджике поместья, которое впоследствии получило название дворец Путина, стало известно в 2010 году из открытого письма петербургского бизнесмена Сергея Колесникова. Предприниматель утверждал, что на берегу Черного моря в районе Геленджика строят роскошный дворец для Владимира Путина, хотя номинальным владельцем поместья выступал его давний друг – бизнесмен Николай Шамалов.

Стоимость строительства усадьбы составляла 1 млрд долларов, утверждал Колесников (он уверял, что сам участвовал в работе над проектом). По словам бизнесмена, деньги на стройку были получены с помощью откатов и воровства. Спустя несколько месяцев после публикации открытого письма «дворец» купил бизнесмен Александр Пономаренко.

В расследовании уточняется, что дворец по прежнему принадлежит окружению Путина, а не Пономаренко.

В материалах сказано, что дворец строится и содержится за счет двух государственных компаний – Роснефть и Транснефть. Стоимость стройки составляет порядка 100 млрд рублей. Площадь только дворца составляет 17 691 квадратный метр, а площадь участка под ним — 68 гектаров. К нему прилегает участок площадью 7000 гектаров, который принадлежит ФСБ РФ.

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