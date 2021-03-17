Таракан в панике: что изменилось в силовом блоке с прошлого лета 1 17.03.2021, 10:25

Оцените размах рокировок.

В прошлом, выборном, году «вся эта политика» обрушилась на Таракана примерно так, как сильные снегопады и двадцатиградусные морозы этой зимой.

В мае началась президентская кампания, а уже в самом начале июня у КГК был новый глава, с которым появилось и «дело Бабарико».

С сентября же кадровые перестановки в руководстве большей части силовых и контрольных ведомств Беларуси посыпались как из рога изобилия: людей меняли в МВД, Генпрокуратуре, Следственном комитете, Минобороны, а в КГК и Совете безопасности и вовсе дважды.

За это время со своих постов ушли такие старожилы, как экс-глава КГБ Вакульчик и бывший генпрокурор Конюк, дольше всех предшественников находившиеся на своих должностях. Рокировки случались и раньше, но тут поражает размах.

Портал tut.by предлагает его оценить.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».