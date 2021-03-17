«Снимаю защитный костюм и долго дома прихожу в себя» 17.03.2021, 10:41

Как молодая медсестра сразу после колледжа попала на «передовую» в разгар пандемии коронавируса в Беларуси.

В Ганцевичской больнице уже полгода новая медсестра. Светлана Мелеховец попала в ЦРБ после окончания медколледжа в Пинске. Сначала ее взяли в неврологическое отделение, а затем перевели в приемное. Девушке ежедневно приходится сталкиваться с больными коронавирусом, но она не боится ковида и очень рада работать именно на «передовой», пишет «Першы рэгіён».

Профессию выбрала в детстве

Светлана родом из деревни Ганцевичи Брестской области. Она еще в детстве решила пойти в медицину. Ее двоюродная сестра трудилась в местном ФАПе. К ней на работу Светлана прибегала еще школьницей. Особенно девочке нравилось, как односельчане уважительно относятся к медикам.

– Я уже с детства знала, что это реально мое, – говорит девушка.

Светлане после 11 класса удалось поступить в колледж на сестринское дело. Почти два года учебы и практика в Пинске пролетели незаметно. Когда пришло время, выпускникам предложили варианты распределения.

– Нам никто не указывал: вот едешь туда – и точка! Место работы мы выбирали сами, – говорит Светлана. – Я увидела, что из Ганцевичей есть заявки на медсестер, и мне так домой захотелось, ближе к маме с папой! Решила не упускать свой шанс, вернуться домой и работать на родине.

Нарабатывала «легкую руку»

Девушка очень не хотела попасть в поликлинику. По ее мнению, там меньше работы непосредственно с пациентами. А уровень медсестры все-таки определяется ее навыками и умением грамотно помочь пациенту.

– Я ведь по натуре практик, терпеть не могу бумажной работы. Трудностей не боялась, потому что считаю, что в медицине вообще нет легкой работы, – говорит девушка. – Еще в колледже я старалась выработать «легкую руку», чтобы пациентам не доставлять страданий от инъекций. Пока никто не жаловался.

Выпуск из медицинского колледжа, фото из архива Светланы Мелеховец

Молодой специалист говорит, что хотя работать в «приемнике» тяжело физически (а часто и морально), она научилась справляться с трудностями. Одни пациенты чересчур скромные, слово лишнее боятся сказать. А другие – «с характером», с порога начинают требовать к себе повышенного внимания.

– Зачастую я и за медсестру, и за врача, и за психолога, а порой и за самого близкого человека подхожу, – смеясь, рассказывает она. – Как-то незаметно для себя научилась, взглянув лишь на пациента, определить, как с ним себя вести.

Начало работы Светланы пришлось на разгар пандемии коронавируса. Девушка уверяет, что за свое здоровье она не успевает переживать – так много внимания требуют пациенты. К тому же она уже научилась успокаивать больных – внушать надежду, что все будет хорошо.

Отказалась от высшего образования

Светлана говорит, что самое неприятное в период пандемии – защитный костюм, в котором приходится ходить в течение всей 12-часовой смены.

– Не то, чтобы он был тяжелый. Просто, когда снимаешь его, возникает какое-то чувство… Растерянности, что ли… Дома еще долго прихожу в себя, – сказала она.

Удивительно, но Светлана отказалась получать высшее образование. Родители предлагали девушке поступить в вуз. Но она, по ее словам, не хочет погрязнуть в бумажной волоките, став врачом. Ее мечта – всегда работать только с людьми и уметь помочь каждому даже в самой сложной ситуации.

При этом на вопрос о зарплате медсестра ответила уклончиво. По ее словам, ей хватает, так как она живет с родителями.

Единственное, о чем сожалеет Светлана, это о нехватке времени на любимое увлечение. Девушка обожает рисовать простым карандашом. Научилась этому благодаря роликам в интернете. Но из-за коронавируса медсестра живет в режиме «нон-стоп», а в свободное время просто отдыхает и восстанавливает силы.

– Надеюсь, что этот напряженный период для всех скоро пройдет, и я снова займусь своим хобби. Сейчас из-за усталости как-то не рисуется, – говорит Светлана.

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