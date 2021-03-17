Белорусскому олигарху Воробью не удалось отвоевать свой актив в Украине 4 17.03.2021, 10:49

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Труба остается под арестом.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины отказала компании "ПрикарпатЗападТранс" в апелляции на решение Высшего антикоррупционного суда об аресте части магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", проходящего через территорию Украины.

Об этом lb.ua сообщили источники, знакомые с решением апелляционной палаты, которое было принято вечером 16 марта.

"В апелляции отказано", - сказал собеседник издания.

Таким образом, действующим остается решение ВАКС от 23 февраля 2021 года об аресте объекта.

Арест на нефтепродуктопровод был наложен, потому что в Киеве решили разобраться, как этот актив оказался в частных руках "двух владельцев с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины". Частью нефтепродуктопровода владеет компания "ПрикарпатЗахадТранс". А контрольный пакет акций этой компании принадлежит приближенному к Александру Лукашенко белорусскому бизнесмену Николаю Воробью. Хотя в Украине компанию связывают прежде всего с именем политика, которого еще называют "кумом Путина" Виктора Медведчука.

Сообщается также, что Медведчук намерен обжаловать арест нефтепродуктопровода в Верховном суде Украины.

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