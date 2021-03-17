«Белхимпрофсоюз» за нарушение прав рабочих могут исключить из влиятельной международной организации

«Белхимпрофсоюз» за нарушение прав рабочих могут исключить из влиятельной международной организации1
- 17.03.2021, 11:08
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Глобальный профсоюз IndustriAll готов принять принципиальное решение.
Международный профсоюз рабочих IndustriAll готов исключить из своих рядов «Белхимпрофсоюз», передает «Салідарнасць».
— IndustriAll готов помочь финансово стачкомам и независимым профсоюзам в Беларуси, а также исключить «Белхимпрофсоюз». Кроме того, организации будут оказывать давление на руководство белорусских предприятий, на которых ущемляют права работников, — сообщает издание.
Белорусский профсоюз работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности («Белхимпрофсоюз») является членской организацией Федерации профсоюзов Беларуси.
В 1993 году он получил транзитный статус, а в 1996 году стал полноправным членом Международной Федерации профсоюзов химической и горной промышленности, энергетики и разнорабочих.
В 2012 году путем слияния трех глобальных профсоюзов: Международной федерации профсоюзов работников химической и горнодобывающей промышленности, энергетики и других отраслей (ICEM), Международной федерации металлистов и Международной федерации текстильщиков был образован новый Глобальный профсоюз IndustriALL, который объединил 350 отраслевых профсоюзов.
В настоящее время IndustriALL представляет свыше 50 миллионов работников в 140 странах мира, занятых в горнодобывающей, энергетической и перерабатывающих отраслях, и ведет борьбу за улучшение условий труда и соблюдение прав профсоюзов во всем мире.
Напомним, в Беларуси оказывается беспрецедентное давление на членов независимых профсоюзов. Администрации предприятий угрожают членам независимых профсоюзов увольнением и увольняют инициаторов создания независимого профсоюзного движения.
Несмотря на репрессии и уголовные дела, продолжает расти стачечное движение. Стачкомы разных предприятий объединяются, а работники продолжают уходить в стачку.
В феврале к забастовке присоединились еще 9 человек.
В марте одним из последних во вторник утром о присоединении к стачке заявил Вадим Кулевич, бетонщик ОАО «Гродно Азот».
— Не намерен больше мириться с происходящим в стране произволом и беззаконием, — объяснил причину присоединения к Общенациональной стачке рабочий.