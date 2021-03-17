Бетонщик ОАО «Гродно Азот» присоединился к Общенациональной стачке

Бетонщик ОАО «Гродно Азот» присоединился к Общенациональной стачке2
- 17.03.2021, 12:03
Еще один белорусский рабочий пополнил ряды героев.
Новый рабочий ОАО «Гродно Азот» пополнил ряды Общенациональной стачки, сообщает телеграм-канал «Баста!».
Кулевич Вадим Станиславович, бетонщик 4-го разряда унитарного предприятия ОАО «Гродно Азот» (РСУП «Азот Рем Строй»), сегодня уведомил администрацию: «Не намерен больше мириться с происходящим в стране произволом и беззаконием. Я присоединяюсь к Общенациональной стачке!».