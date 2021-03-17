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Бетонщик ОАО «Гродно Азот» присоединился к Общенациональной стачке

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  • 17.03.2021, 12:03
Бетонщик ОАО «Гродно Азот» присоединился к Общенациональной стачке
Кулевич Вадим Станиславович

Еще один белорусский рабочий пополнил ряды героев.

Новый рабочий ОАО «Гродно Азот» пополнил ряды Общенациональной стачки, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Кулевич Вадим Станиславович, бетонщик 4-го разряда унитарного предприятия ОАО «Гродно Азот» (РСУП «Азот Рем Строй»), сегодня уведомил администрацию: «Не намерен больше мириться с происходящим в стране произволом и беззаконием. Я присоединяюсь к Общенациональной стачке!».

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