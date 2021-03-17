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«Проект»: В Геленджике ради дворца Путина снесли детский лагерь

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  • 17.03.2021, 12:22
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«Проект»: В Геленджике ради дворца Путина снесли детский лагерь

Лагерь для детей существовал с 1968 года.

В селе Прасковеевка под Геленджиком ради дворца Путина снесли детский лагерь, на его месте построили четыре шале с вип-театром. Об этом говорится в расследовании «Проекта».

Детский лагерь в Прасковеевке на побережье Черного моря под Геленджиком существовал с 1968 года. Сначала он назывался «Золотая поляна» и был ведомственной базой отдыха научно-исследовательского института СНИИП, в 2000-х его переименовали в «Золотую лозу».

По данным «Проекта», последняя детская смена в «Лозе» была летом 2017 года. В этом году лагерь выставили на продажу как непрофильный актив. 19 декабря 2017 года его за 66 миллионов рублей продали компании «Лазурная ягода», которую Алексей Навальный связывает с дворцом Путина.

Один из строителей, работающих на этом объекте почти два года, рассказал изданию, что на месте лагеря практически достроили четыре шале, в одном из которых будет вип-театр.

Расследование ФБК о так называемом дворце Путина на Черноморском побережье вышло 19 января. Алексей Навальный оценил затраты на строительство резиденции в 100 миллиардов рублей.

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