В Светлогорске с февраля не работает томограф, пациентов отправляют в соседние города 2 17.03.2021, 12:34

Архивное фото tut.by

В больнице сообщили, что произошла серьезная поломка медицинского аппарата.

Единственный в Светлогорском районе компьютерный томограф вот уже месяц не работает, пациентов направляют на обследование в соседние города. Минздрав сообщает, что вопросы поддержания работоспособности медицинского оборудования находятся на постоянном контроле, пишет Андрей Липский для сайта «Ранак».

По сообщению Телеграм-канала «Официальный Минздав», по состоянию на 15 марта на ремонте находится 12 единиц высокотехнологичного дорогостоящего оборудования, в том числе томограф AQUILION 64 производства TOSHIBA, установленный в УЗ «Светлогорская ЦРБ».

Неофициальная информация о том, что единственный в Светлогорском районе компьютерный томограф неисправен, и жители региона лишились возможности эффективного подтверждения или опровержения ковидной пневмонии, появилась в середине февраля. Мой знакомый в телефонном разговоре жаловался, что у него лабораторно подтвердился ковид, дышать трудно, а «томограф сломался и меня на простой рентген отправляют».

Согласно информации сайта госзакупок, заявка на ремонт томографа для Светлогорской ЦРБ была размещена здесь 12 февраля 2021 года. В справке указано, что медицинское учреждение заключило договор на 6463,01 рубля с иностранным унитарным предприятием по оказанию услуг «Техмедсервис Спектрикс» с оплатой «По факту выполненных работ». Ремонт томографа, судя по условиям оказания услуги, должен быть завершен к 26.02.2021 года.

4 марта на сайте госзакупок появилась заявка на «услуги по техническому обслуживанию компьютерного томографа», подписанная главным врачом УЗ «Светлогорская ЦРБ» Л.А. Ермоленко. Договор на оказание услуги в течение года на сумму 11493,3 руб. был также заключен с ИУПОУ «Техмедсервис Спектрикс».

16 марта Телеграм-канал «Официальный Минздрав» сообщил, что томограф в Светлогорской ЦРБ по-прежнему нуждается в ремонте. Эту информацию подтвердил источник в Светлогорской ЦРБ.

— Да, там очень серьезная какая-то поломка, и нам сказали, что еще как минимум месяц он будет в ремонте. Ведь наш томограф последнее время эксплуатировали в круглосуточном режиме, вот и не выдержала техника… Людей отправляют на обследование в Жлобин и Речицу. В Речице, кстати, тоже на последнем издыхании томограф…

В офисе ИУПОУ «Техмедсервис Спектрикс» по вопросу ремонта светлогорского томографа порекомендовали обратиться непосредственно к директору предприятия Зурабу Маградзе. Тот выслушал вопрос журналиста, сказал, что ничего не знает и попросил не звонить ему больше.

Главный врач УЗ «Светлогорская ЦРБ» Людмила Ермоленко не ответила на звонки и сообщения журналиста ranak.me. Телефон кабинета РКТ Светлогорской ЦРБ сегодня также весь день не отвечает.

— Вопросы поддержания работоспособности медицинского оборудования находятся на постоянном контроле Минздрава, — говорится в сообщении Телеграм-канала «Официальный Минздрав». – Рассматриваются еженедельно (с личными докладами руководству Минздрава) вопросы работоспособности оборудования и своевременного сервисного обслуживания и ремонта медицинского оборудования, проведения процедур закупок запасных частей для восстановления вышедшего из строя оборудования и обеспечения оказания качественного медицинского обслуживания населения. Так, по состоянию на 15 марта на ремонте находится 12 единиц оборудования. Это составляет 5% парка – всего в стране 260 единиц высокотехнологичного дорогостоящего оборудования.

На сегодня проводятся процедуры госзакупок запасных частей, необходимых для восстановления работоспособности медицинской техники. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране и мире в 2020-2021 годах увеличилось потребность в высокотехнологичном медицинском оборудовании. Это привело к повышению нагрузки на оборудование и необходимости проведения более частых работ по замене их узлов/модулей. Сейчас, в период более спокойной эпидситуации, организации здравоохранения активизировали работу по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники.

Кабинет рентгенокомпьютерной диагностики в Светлогорской центральной районной больнице открылся в январе 2013 года к 75-летию Гомельской области. 64-срезовый рентгеновский компьютерный томограф фирмы Toshiba позволяет получать более четкие и качественные изображения, сократить время на одно исследование, что в свою очередь снижает лучевую нагрузку на пациента. На то время это был единственный в Гомельской области аппарат такого класса. Средства на его закупку в размере 11,7 млрд. руб. (сумма до деноминации) были выделены из областного бюджета, еще 2 млрд. рублей (сумма до деноминации) из районного бюджета были израсходованы на проектные и строительно-монтажные работы для реконструкции и комплектации кабинета.

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