«Теракт международного масштаба»: разоблачены российские фейки о западных вакцинах от COVID-19 4 17.03.2021, 12:46

2,948

Как работает «неугомонная» кремлевская пропаганда.

Неугомонная российская пропаганда уже больше года как использует тему пандемии коронавируса в своих личных, реваншистских целях. Год назад Россия рассказывала через свои многочисленные информационные площадки о том, как Европа погружается в пандемический апокалипсис, при этом, не забывая подчеркивать, что в РФ распространение COVID-19 под контролем и она даже отправляет помощь в другие страны. Вспомнить хотя бы разведывательный марш бросок российских военных в Италию. Хотя, что истории про контролируемую эпидемию в России, что про неоценимую помощь Италии российских военных, были не более чем лживыми и лицемерными элементами кремлевской пропаганды, пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко в статье на сайте sprotyv.info.

Теперь же в повестке дня российских пропагандистов, не поменявших фон – пандемия коронавируса, поменялся контекст – вакцины. Причем, ожидаемо, Россия осуществляет регулярные информационные нападки на западные вакцины и всевозможное превозношение, и возвеличивание своей вакцины «Спутник V».

В настоящее время мы можем наблюдать, как в российских СМИ проходит четкой линией нарратив о том, что вакцины Pfizer всем не хватает, а от Оксфордской вакцины AstraZeneca отказывается все больше и больше стран. При этом в Европе, якобы, все ждут, не дождутся, когда начнутся поставки из России вакцины «Спутник V».

Я уже не стану повторять в 1001-й раз то, что производственные мощности России позволяют ей при полной нагрузке производить не более 2 млн. доз в месяц, что не только не позволяет в полной мере обеспечить внутренние потребности, но и экспортировать вакцину за рубеж. И сорванные сроки поставок в Аргентину, и Парагвай, а так же острый дефицит «Спутник V» в самой России — тому ярчайший пример! Но все же я лучше уделю внимание тому, как российская пропаганда дискредитирует именно западные вакцины.

Например, если речь заходит о Pfizer, то здесь мы в основном сталкиваемся с нарративом, что данного препарата не хватает и наблюдается его острый дефицит. И именно по этой причине российские пропагандисты считают, что «Спутник V» способен кардинально изменить ситуацию в лучшую сторону. Но это наглая и бессовестная ложь.

Прежде всего, вакцина от Pfizer на сегодняшний день самая востребованная в мире и массово применяемая. Задержки с ее поставками в таких условиях вполне логичны и ожидаемы. И в то время как Россия в 2021 году способна будет произвести от 25 до 30 млн. доз своего «Спутник V», Pfizer планирует поставить заказчикам 2 млрд. доз! То, что называется – почувствуйте разницу!

Когда же обговаривается проблематика вакцины AstraZeneca, то в данном случае используется чистейшая манипуляция. В частности, практически все российские и пророссийские СМИ утверждают, что одна страна ЕС за другой отказываются от использования AstraZeneca, поскольку она вызывает тромбоз.

В действительности же, страны не отказываются от Оксфордской вакцины, а приостанавливают ее использование до выяснения обстоятельств данного побочного эффекта. В свою очередь, такие организации как MHRA, EMA и, конечно же, ВОЗ не подтвердили связь между вакциной и возникновением тромбов у пациентов.

Но, что самое главное – на сегодняшний день вакцинацию AstraZeneca в странах Европейского Союза получили более 17 миллионов человек, а тромбоз был зафиксирован, внимание – у 40 человек.

В свою очередь, Великобритания, Канада, Польша продолжили вакцинацию AstraZeneca, объективно оценивая ситуацию. Но, пропагандистский напор российских и пророссийских информационных площадок использовал инцидент с тромбозом себе же на пользу, раздув из него скандал мирового масштаба.

С учетом того, что вакцина от AstraZeneca сейчас применяется в Украине, этот информационный удар, в том числе направлен и против нашей страны. Ведь в Москве продолжают надеяться навязать нам свой «Спутник V». Если не через масштабную информационную компанию медиа-ресурсов Виктора Медведчука, которая с треском провалилась, то посредством дискредитации вакцины от AstraZeneca.

Кстати, производственный потенциал вакцины AstraZeneca составляет около 100 млн. доз в месяц. Потенциал, который России только может сниться. Но своими информационными кампаниями россияне срывают масштабную вакцинацию в мире, по сути, реализуя бактериологический террористический акт международного масштаба.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».