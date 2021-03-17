В Беларуси появилась необычная вакансия хранителя сусликов 3 17.03.2021, 12:53

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Фото Александра Винчевского

Как ее получить?

В Беларуси появилась необычная вакансия — хранитель сусликов. Чтобы получить ее, необходимо жить в Несвижском районе, быть мобильным и иметь желание защитить одного из самых редких грызунов Беларуси, сообщает «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ).

Крапчатый суслик — вид, включенный в национальную Красную книгу. Это дневные зверьки, которые живут колониями на лугах. К сожалению, многие такие места распахиваются. В 2013 году таким образом незаконно была уничтожена последняя известная ученым колония сусликов в Беларуси. Но спустя семь лет после интенсивных поисков экспертам АПБ удалось обнаружить семь новых колоний зверьков в Несвижском и Копыльском районах.

Пять из этих колоний находятся в Несвижском районе, в том числе самая крупная в Беларуси. Большая ее часть уже передана под охрану. Уничтожать «краснокнижных» сусликов даже на неохраняемых территориях запрещено законом. Но за этими колониями необходимо ежедневное наблюдение: если колонии перепашут, последние суслики Беларуси могут исчезнуть.

Хранители сусликов должны ежедневно посещать пять сусличьих колоний и следить за их состоянием. Фото колоний нужно будет отправлять в АПБ, а в случае, если им угрожает распашка или что-то другое (например, складирование навоза, как уже было в прошлом году на колонии в Копыльском районе), сразу же звонить в «Ахову».

Работа будет занимать не более двух часов в день. Хранитель сусликов должен будет объезжать на своем велосипеде или автомобиле колонии в окрестностях деревень Юшевичи, Затурья, Цагельня и Сейловичи. Заработная плата устанавливается по результатам собеседования. Более подробно ознакомиться с вакансией можно здесь.

До 24 марта необходимо отправить свою короткую автобиографию директору АПБ Александру Винчевскому на vintchevski@ptushki.org. В письме надо обязательно написать, почему вы лучше всех подходите для этой работы.

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