Задержан бизнесмен Юрий Чиж 42 17.03.2021, 13:01

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Юрий Чиж

Фото: kp.by

Накануне он провел несколько дней в Москве и был задержан по возвращении.

Как стало известно «Нашей Ниве», вечером 15 марта был задержан бизнесмен Юрий Чиж. Об этом сообщили два независимых друг от друга источника. Информацию подтверждают и источники tut.by. КГБ и другие силовые структуры молчат, однако родственники бизнесмена подтвердили изданию onliner.by информацию о его задержании.

Вместе с Чижом, как пишут журналисты, были задержаны руководители нескольких компаний, которые остались у бизнесмена после разгрома его империи.

Претензии у силовиков возникли к топ-менеджменту «Кварцкрейдопром» — предприятию в Малоритском районе, которое обеспечивало мелом Березовский завод по изготовлению стройматериалов (также принадлежит Чижу). Также якобы задержан кто-то из руководителей «Данпрада» — предприятие на Воложинщине, которое производило свинину.

Наконец, пришли и в «Нефтехимтрейдинг» — один из последних бизнесов Чижа, который успешно продолжал работать. У сети из 11 заправок, три из которых находятся в Минске, месяц назад забрали лицензию на продажу топлива.

Как известно СМИ, смысл дела перекликается с прежним уголовным делом против Чижа в 2016-м, когда его задерживали по подозрению в уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере.

Одного из влиятельных некогда бизнесменов страны, входившего в ближайший круг Александра Лукашенко, громко задерживали в марте 2016 года. Вместе с бизнесменом в СИЗО КГБ угодили еще 5 человек, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере. По словам главы КГБ Валерия Вакульчика, сумма ущерба по этому уголовному делу составляла около 12 млн долларов.

Спустя полгода Юрию Чижу изменили меру пресечения и он вышел на свободу. По неофициальной информации, бизнесмену отвели определенный срок на погашение предъявленных претензий.

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