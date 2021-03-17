«У-хо-ди!» 7 Андрей Санников

17.03.2021, 13:14

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Андрей Санников

Чего боится Лукашенко?

Пост в "Фейсбуке" натолкнул на мысль почитать режимную прессу. Нет, не для того, чтобы лучше знать врага, как принято говорить, а для того, чтобы понять реальную расстановку сил.

Действительно, читаешь некоторые "независимые" медиа, а там уже полный караул. И протесты сдулись, и бред диктатора все ретранслируют, и конституции плодятся, как грибы. Ничего не понять.

Вот и решил я почитать первоисточники. Честно скажу, вначале с брезгливостью, а потом увлекся, потому что там картина более понятно описывается.

Почитал и спешу вам доложить.

Значит так.

Во-первых, лихорадочные перестановки в "силовом" блоке, похоже, производятся только после того, как кандидат на пост предъявит Лукашенко справку: "Тест на "айкью" сдал, результат отрицательный".

Каждый из вновь назначенных на карательные должности успел уже отметиться такими альтернативно глубокими мыслями, что стало понятно: то, что не доделали протесты, доделают эти долбовики.

Нет, они не подрывные элементы и истово лояльны хозяину, поэтому их никто не сможет остановить в уничтожении этого режима.

Сам трехпроцентный и все его каратели, и уволенные, и назначенные, похоже, страдают прогрессирующей потерей памяти, я не помню, как это по научному называется.

Судите сами, с 10 августа они с завидным постоянством повторяют, что протесты подавлены, все заговоры раскрыты, все подрывные элементы посажены, а буквально на следующий день после таких заявлений, вращая глазами навыкате, кричат о новых заговорах, начинают в панике гонятся за пенсионерами и детьми как за самыми опасными их врагами.

А заговоры и экстремисты все плодятся и плодятся.

Главный милицейский каратель Кубраков сообщает, что все закончилось, во вверенной ему стране мир и спокойствие и тут же, выпятив грудь, рапортует, что готов "к самому худшему".

Или гэбешник Тертель в феврале рапортует, что все стабилизировалось, а уже в марте рассказывает о страшных сценариях действий "оппозиции", о тайниках с большим количеством взрывчатки, оружия и дистанционными средствами по подрыву различных объектов. С чекистской слезой в глазах сообщает, что "огромные партии оружия" хотели использовать для дестабилизации ситуации в Беларуси и терактов в отношении "объектов государственных ведомств и отдельных должностных лиц".

Тот же Кубраков 1 марта докладывает, что "обстановка в стране под контролем, сотрудники правоохранительных органов способны обеспечить охрану правопорядка на улицах наших городов", а спустя неделю вдруг просит, как утверждают злые языки, около 4 тысяч военнослужащих в помощь своим органам.

Если это так, то и неплохо. Армия получит шанс исполнить волю народа, а не преступные приказы Кубракова-Лукашенко.

Похоже у них биполярка, или как там это называется, я не специалист: с утра они всех уже уничтожили, подавили, посадили, а к вечеру полчища народных мстителей подбираются к каждому из них и страшно, ох как страшно, до намокших штанов.

Ну, и конечно, никто не может превзойти многократного трехпроцентного победителя лыжни в точности анализа.

Клянусь: ни слова не исказил и не добавил.

"Сволочи, следят из космоса. И мы, и россияне знают, кто управляет и откуда управляет: американцы из центра под Варшавой через Telegram-каналы... Когда они двинулись сюда, в Дроздах, буквально километра два отсюда, через озеро у меня вертолет президентский. Я сажусь в вертолет, но они же, сволочи, — американцы же ведут, они же из космоса видят все, — и они в свой центр под Варшавой дали сигнал, что вертолет поднялся".

И вот он против космических американцев кинулся с "калашом", только с перепугу рожок забыл, а потом объяснил, что бежал, но не бежал: "Хотя меня там за руки, за ноги, и вот пресс-секретарь там бежала сзади, держали, чтобы я не выходил, потому что, а вдруг там снайпер... То есть никуда я не бежал".

В октябре прошлого года он заявил, что "организаторы и участники "беспорядков" уже прошли семь или восемь этапов "по методичке цветных революций" — и сейчас наступит заключительная стадия "радикализации". С этой стадией он еще в октябре и справился, по его же словам. Потом в январе 2021 года пояснил, что протесты затянулись из-за того, что на фоне пандемии коронавируса стране пришлось закрыть границы с другими государствами и несколько тысяч человек — белорусских граждан, работавших в России, — остались на родине, но работать не хотят, вот и протестуют. Это в развитие тезиса о том, что на протесты выходят люди с криминальным прошлым и безработные.

В последние недели, это когда уже все стадии "цветных революций" были предотвращены, главнокомандующий тремя процентами вдруг обнаружил, что врагов только прибавилось.

И удар в спину, похоже, нанес самый близкий друг по имени Владимир Владимирович. Еще в январе он был единственным, а уже в марте последовало тоскливое признание: "Обратите внимание на мою фразу: друзей у нас в мире нет".

То есть, признался, что у засевшей во власти банды не осталось никаких сторонников в мире, даже среди родственных режимов.

А ведь он искренне всех предупреждал, "что все так и будет, что наступят такие времена, что нам с тобой (Путину) придется стоять спиной к спине и отстреливаться. А вы тогда это в шутку приняли! А вот видите, жизнь как повернулась". Там ведь, на Западе, работают специалисты, извините за откровенность, не чета нашим. Которые совершили немало так называемых «цветных революций», мятежей, в результате которых разрушены страны, изнасилованы главы государств, посажены на кол и так далее. Там ведь, в России, все делают, как у нас, но там игра будет вдолгую, до думских выборов. Они умеют играть вдолгую. Это не пацаны".

В общем все рассказал, что его песенка спета, и токмо о России у него душа болит, которой осталось жить всего ничего, до думских "выборов".

Если подытожить все мной прочитанное в режимной, подчеркну, прессе, то вот какая картина получается.

НАТО, которое так и не уходило, опять пришло на границы. Протестами кукловодят из Польши, Великобритании, Чехии, Германии. Там же готовят и подрывников, заговоры плетут по всей Европе, и даже Украина, подлая, заточила нож для спины Лукашенко, а всем рулит Вашингтон. Американцы из космоса отслеживают каждый его шаг, и даже кнопочные телефоны не спасают от слежки. «Кругом посмотрите: танки, самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ. И это не зря! Натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Отечество в опасности». Всем этим занимаются высококвалифицированные специалисты с привлечением космических войск и смартфонов. Они свое дело знают и всегда своего добиваются.

А самое страшное, вселяющее животный страх – это бесконечное количество протестующих. Пересажали тысячи, а их все больше и больше. Во всех городах, даже в селах. Откуда они берутся? И ведь не успокаиваются и все скандируют "У-хо-ди!". И уже спать от этого невозможно, а чуть заснешь, как в горячечном сне являются разные каддафи, хуссейны, чаушески, и так ручками манят за собой...

Честно вам скажу, нигде так не точно не описана мощь белорусского протеста, народной революции, как в официальной лукашенковской прессе, через прямую речь передающую животный страх всей этой банды перед народом, перед неминуемой и скорой расплатой за содеянное.

Андрей Санников, «Фейсбук»

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