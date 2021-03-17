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«Вакульчик выставил Лукашенко дураком перед всем миром»

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  • 17.03.2021, 14:10
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«Вакульчик выставил Лукашенко дураком перед всем миром»
фото: ТАСС

Бездарное окружение сыграет значительную роль в свержении и уничтожении диктатора.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец прокомментировал расследование по задержанию «вагенровцев» в Беларуси, в ходе которого выяснилось, что КГБ и окружение Таракана попались на намеренном «сливе» тогдашнего главы Офиса президента Украины Андрея Ермака:

— Вакульчик выставил Лукашенко дураком перед всем миром. Эйсмонт подсветил(а).

Сын Виктор вынужден был от имени своей семьи извиняться за «недоразумение».

Знаете кто свалит и уничтожит Лукашенко?

Его окружение!

Бездари, подхалимы и лизоблюды.

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