«Вакульчик выставил Лукашенко дураком перед всем миром» 2 17.03.2021, 14:10

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фото: ТАСС

Бездарное окружение сыграет значительную роль в свержении и уничтожении диктатора.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец прокомментировал расследование по задержанию «вагенровцев» в Беларуси, в ходе которого выяснилось, что КГБ и окружение Таракана попались на намеренном «сливе» тогдашнего главы Офиса президента Украины Андрея Ермака:

— Вакульчик выставил Лукашенко дураком перед всем миром. Эйсмонт подсветил(а).

Сын Виктор вынужден был от имени своей семьи извиняться за «недоразумение».

Знаете кто свалит и уничтожит Лукашенко?

Его окружение!

Бездари, подхалимы и лизоблюды.

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