ЕС впервые за три десятилетия вводит санкции против чиновников Китая 1 17.03.2021, 15:16

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Решение принято из-за нарушения Пекином прав человека.

В среду Евросоюз согласился внести китайских чиновников в черный список за нарушение прав человека - это первые санкции против Пекина после эмбарго ЕС на поставки оружия в 1989 году из-за событий на площади Тяньаньмэнь.

О санкциях агентство Reuters узнало от двух дипломатических источников, сообщает «Европейская правда».

Послы ЕС в рамках нового санкционного механизма по защите прав человека утвердили запрет на поездки и замораживание активов четырех китайских лиц, а также санкции в отношении одной организации из Китая.

Имена лиц не будут обнародованы до официального утверждения министрами иностранных дел ЕС 22 марта.

«Принято ограничительные меры через серьезные нарушения прав человека», - сказал один дипломат из ЕС.

По словам дипломатов, китайские чиновники обвинены в нарушении прав человека в отношении уйгурского мусульманского меньшинства в Китае.

По их словам, этот шаг отражает глубокое беспокойство по поводу положения уйгуров в Европе, США и Канаде.

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