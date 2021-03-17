закрыть
17 марта 2021, среда, 17:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Молодечненской ЦРБ подтвердили, что во время визита Лукашенко умерла пациентка

13
  • 17.03.2021, 15:34
  • 6,184
В Молодечненской ЦРБ подтвердили, что во время визита Лукашенко умерла пациентка

Реаниматолога могли не пропустить силовики.

Главный врач Молодечненской центральной райбольницы Дарья Колядич подтвердила, что во время визита в больницу Александра Лукашенко умерла пациентка, пишет mlyn.by.

Информацию о трагическом инциденте сообщил накануне Tеlegram-канал «Белые халаты». В сообщении говорилось, что «практически весь персонал был насильно, под контролем «силовиков», изолирован по кабинетам без права перемещения по больнице, что привело к трагическому эпизоду: в отделении кардиологии возникла экстренная ситуация, срочно вызвали реаниматолога. Доктора не пропустили силовики. В таких ситуациях счет может идти на минуты. К сожалению, пациента спасти не удалось».

Однако главврач, естественно, отрицает информацию Telegram-канала о причинах смерти.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Проект «Шариков-2000»
Проект «Шариков-2000» Леонид Невзлин
Поведение так называемых правозащитников — это предательство
Поведение так называемых правозащитников — это предательство Андрей Шарендо
Сейчас нас большинство
Сейчас нас большинство Николай Статкевич
Правозащитники, проснитесь!
Правозащитники, проснитесь! Сергей Будкин