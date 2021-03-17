Ученые: Жизнь на Земле появилась от удара молнии 17.03.2021, 15:46

5,456

Необычную теорию выдвинули специалисты из Йельского университета.

Фосфор — один из ключевых элементов, необходимых для зарождения жизни. Он — основа РНК, ДНК, костной ткани и клеточных мембран. Весь небиогенный фосфор на планете заперт в нерастворимых минералах. Исключение — шрейберзит, который попадал на Землю вместе с метеоритами. Из него фосфор может высвободиться.

Первые формы жизни начали появляться на планете 3,8 — 4,1 миллиарда лет назад. Как раз в это время число падений метеоритов резко и сильно сократилось. Это произошло из-за того, что в Солнечной системе практически завершилось формирование планет и их спутников.

Но, как оказалось, у шрейберзита есть еще один источник. Это фульгуритовые стекла — спекшийся от удара молнии песок. То есть молнии могли способствовать возникновению жизни на Земле, пишет Science Alert.

Эту теорию выдвинули ученые из Йельского университета. С помощью компьютерного моделирования они установили, что на ранней Земле ежегодно происходило от одного до пяти миллиардов вспышек молний. Для сравнения, сейчас их 560 миллионов в год.

Ученые посчитали, что в период возникновения жизни удары молнии могли давать Земле от 110 до 11 000 килограмм фосфора в год. По такому же принципу жизнь могла возникнуть и на других планетах во Вселенной.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».