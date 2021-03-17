Фристайлистка Романовская про бойкот футбольных фанатов: Это разумное решение 17.03.2021, 16:47

Александра Романовская

В нашем случае любая форма бойкота имеет смысл.

Белорусская фристайлистка Александра Романовская прокомментировала решение футбольных фанатов бойкотировать матчи чемпионата Беларуси, пишет «Трибуна».

- Футбольные фанаты объявили бойкот. Возможно, такую форму протеста стоило бы распространить на другие виды спорта?

– В нашем случае любая форма бойкота и протеста, за исключением агрессивных действий, имеет место быть и имеет смысл. Это исключительно выбор болельщиков. Думаю, что это вполне адекватное и разумное решение. Возможно, практиковать его в других видах спорта было бы очень актуально, при условии, что люди сами примут это решение, – сказала Романовская.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».