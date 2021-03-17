Зачем Чижа снова посадили в клетку?6
- Андрей Суздальцев
- 17.03.2021, 16:37
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Как говорится, не в первый раз.
В Минске арестован крупный белорусский бизнесмен Юрий Чиж. Стоит напомнить, что господин Чиж входил в первый «призыв» белорусских олигархов – как говорится «кошельков» Лукашенко. Именно Юрий Чиж был «архитектором» целого «выводка» фирм-контрабандистов, обнуливших в 2014-2015 гг. антисанкции России против ЕС.
И вот снова арестован Как говорится, не в первый раз. Вот только непонятно, зачем он оказался в Минске и вообще поехал в столицу суверенной и дефолтной Беларуси? Зачем Чижа снова посадили в клетку?
Учитывая, что все белорусские олигархи или работают на А. Лукашенко и его клан или вообще используют на рынке деньги «семьи, то скорее всего сейчас из Юрия Чижа в стиле 1990-х годов вытягивают деньги. И это только начало столь перспективного и финансово емкого процесса.
Андрей Суздальцев, Telegram