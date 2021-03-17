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Зачем Чижа снова посадили в клетку?

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  • Андрей Суздальцев
  • 17.03.2021, 16:37
  • 4,176
Зачем Чижа снова посадили в клетку?
Андрей Суздальцев

Как говорится, не в первый раз.

В Минске арестован крупный белорусский бизнесмен Юрий Чиж. Стоит напомнить, что господин Чиж входил в первый «призыв» белорусских олигархов – как говорится «кошельков» Лукашенко. Именно Юрий Чиж был «архитектором» целого «выводка» фирм-контрабандистов, обнуливших в 2014-2015 гг. антисанкции России против ЕС.

И вот снова арестован Как говорится, не в первый раз. Вот только непонятно, зачем он оказался в Минске и вообще поехал в столицу суверенной и дефолтной Беларуси? Зачем Чижа снова посадили в клетку?

Учитывая, что все белорусские олигархи или работают на А. Лукашенко и его клан или вообще используют на рынке деньги «семьи, то скорее всего сейчас из Юрия Чижа в стиле 1990-х годов вытягивают деньги. И это только начало столь перспективного и финансово емкого процесса.

Андрей Суздальцев, Telegram

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