Хватит кормить БТ! 5 17.03.2021, 16:35

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Вероника Мищенко

В наших силах перенаправить эти деньги на благие дела.

Активистка «Народнай Грамады» Вероника Мищенко записала видеообращение к блогерам и компаниям, которые рекламируются на госТВ:

– Я – видеомаркетолог, работала со многими бизнесами, помогая увеличить объём продаж и услуг. Поэтому я знаю, как сложно завоевать рынок и как легко его потерять.

Сейчас белорусский бюджет получает миллионы долларов от рекламы, которые идут на разжигание социальной нетерпимости, пропаганду насилия и беззакония, поддержку нелегитимной власти.

В наших силах перенаправить эти деньги на благие дела: поддержку хосписов, приютов для животных, улучшение содержания заключенных, экологические проекты, помочь пострадавшим от COVID-19.

Я прошу всех блогеров Беларуси и русскоязычных блогеров, сочувствующих белорусам, заменить белорусское TV и предложить брендам, не подписавшим контракты на рекламу с государственными каналами, бесплатную рекламу на всех наших ресурсах.

Я обращаюсь к CEO и маркетологам международных компаний. Мы можем создать общее рекламное пространство. Дать маркетологам брендов наши охваты и демографические срезы. Нативно рекламировать ваши товары и услуги.

Вы видели, какую всенародную поддержку получили Нивея, Шкода и Тиссо, отказавшиеся спонсировать кровавый белорусcкий режим.

Сейчас вы можете бесплатно завоевать сердца и кошельки покупателей, показать, что вы уважаете своих покупателей и хотите помочь им жить в законе и безопасности.

Уважаемые коллеги, блогеры и админы телеграм-каналов, давайте объединимся, и еще раз покажем нелегитимному режиму, какой огромной силой обладает мирный гражданский протест.

Пока мы едины – мы непобедимы! Жыве Беларусь!

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