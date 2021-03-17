Хватит кормить БТ!5
- 17.03.2021, 16:35
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В наших силах перенаправить эти деньги на благие дела.
Активистка «Народнай Грамады» Вероника Мищенко записала видеообращение к блогерам и компаниям, которые рекламируются на госТВ:
– Я – видеомаркетолог, работала со многими бизнесами, помогая увеличить объём продаж и услуг. Поэтому я знаю, как сложно завоевать рынок и как легко его потерять.
Сейчас белорусский бюджет получает миллионы долларов от рекламы, которые идут на разжигание социальной нетерпимости, пропаганду насилия и беззакония, поддержку нелегитимной власти.
В наших силах перенаправить эти деньги на благие дела: поддержку хосписов, приютов для животных, улучшение содержания заключенных, экологические проекты, помочь пострадавшим от COVID-19.
Я прошу всех блогеров Беларуси и русскоязычных блогеров, сочувствующих белорусам, заменить белорусское TV и предложить брендам, не подписавшим контракты на рекламу с государственными каналами, бесплатную рекламу на всех наших ресурсах.
Я обращаюсь к CEO и маркетологам международных компаний. Мы можем создать общее рекламное пространство. Дать маркетологам брендов наши охваты и демографические срезы. Нативно рекламировать ваши товары и услуги.
Вы видели, какую всенародную поддержку получили Нивея, Шкода и Тиссо, отказавшиеся спонсировать кровавый белорусcкий режим.
Сейчас вы можете бесплатно завоевать сердца и кошельки покупателей, показать, что вы уважаете своих покупателей и хотите помочь им жить в законе и безопасности.
Уважаемые коллеги, блогеры и админы телеграм-каналов, давайте объединимся, и еще раз покажем нелегитимному режиму, какой огромной силой обладает мирный гражданский протест.
Пока мы едины – мы непобедимы! Жыве Беларусь!